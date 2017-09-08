Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 сен 2017|19:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.00
 

Общество | В 2017 году в школы области устроились 154 молодых педагога

08.09.2017|17:35
Печать

Валерия Тельнова в этом году окончила университет и сразу же пошла работать по профессии. Она учитель начальных классов школы № 218 г. Заречного. У нее необычные дети - с особыми образовательными потребностями.

«Особенности разные: и в поведении, и в обучении. Конечно, индивидуальный подход - это самое важное в работе», - отметила Валерия.

Все только начинается для этого молодого специалиста и еще 153. Именно столько учителей-новичков 1 сентября пришло в школы региона.

Всего же в настоящее время в учебных заведениях области работает почти девять тысяч педагогов. Средний возраст тех, кто дает знания детям, - чуть больше 40 лет.

Для поддержки молодых специалистов, которые решили связать свою жизнь с педагогической деятельностью, существуют разные программы. Они получают единовременные выплаты, опытные преподаватели оказывают помощь начинающим, действует система наставничества.

«Пензенская школа - одна из лучших школ Поволжья. И у вас есть все основания сделать школу не только лучшей Поволжья, а всей Российской Федерации», - подчеркнула секретарь регионального совета ветеранов работников образования Людмила Ермолович.

Второй год в регионе проводили торжественную церемонию посвящения в учителя.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!