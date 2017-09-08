08.09.2017 | 17:35

Валерия Тельнова в этом году окончила университет и сразу же пошла работать по профессии. Она учитель начальных классов школы № 218 г. Заречного. У нее необычные дети - с особыми образовательными потребностями.

«Особенности разные: и в поведении, и в обучении. Конечно, индивидуальный подход - это самое важное в работе», - отметила Валерия.

Все только начинается для этого молодого специалиста и еще 153. Именно столько учителей-новичков 1 сентября пришло в школы региона.

Всего же в настоящее время в учебных заведениях области работает почти девять тысяч педагогов. Средний возраст тех, кто дает знания детям, - чуть больше 40 лет.

Для поддержки молодых специалистов, которые решили связать свою жизнь с педагогической деятельностью, существуют разные программы. Они получают единовременные выплаты, опытные преподаватели оказывают помощь начинающим, действует система наставничества.

«Пензенская школа - одна из лучших школ Поволжья. И у вас есть все основания сделать школу не только лучшей Поволжья, а всей Российской Федерации», - подчеркнула секретарь регионального совета ветеранов работников образования Людмила Ермолович.

Второй год в регионе проводили торжественную церемонию посвящения в учителя.