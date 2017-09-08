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Общество | Процесс присвоения имен пензенским школам будет занимать не меньше года

08.09.2017|17:32
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на приеме граждан, состоявшемся в пятницу, 8 сентября, высказал свое мнение о присвоении школам региона имен знаменитых земляков.

В целом оценив эту тенденцию как положительную, Иван Белозерцев заявил, что данную работу необходимо проводить иначе.

По его мнению, перед тем как присвоить школе имя, среди учеников необходимо устроить обсуждения, круглые столы, дети должны написать сочинения на тему подвига земляка.

«Нужно, чтобы школьники сами проголосовали вместе с учителями и вышли с предложениями на директора школы. Чтобы это был процесс, который позволял бы детям и педагогам глубже погрузиться в историю жизни или подвига заслуженного человека. А у нас в последнее время стали штамповать», - заявил губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, присвоить имя - это не проблема, сложнее организовать работу, погрузить в нее детей, чтобы они проявили интерес. Тогда это будет патриотическое и гражданское воспитание через историю, через конкретный подвиг заслуженного человека.

«Давайте, если от кого-то предложения поступили (о присвоении школе имени. - Прим. ред.), направим в муниципальные образования рекомендации», - предложил глава региона.

Иван Белозерцев считает, что между возникновением идеи присвоить школе имя и ее реализацией должно проходить минимум от года до двух.

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Гость|08.09.2017 18:20|

Мировое поветрие с присвоением и переименованием докатилось и до Пензы.

Гость|08.09.2017 18:43|

ПРЕДЛАГАЮ НАЗВАТЬ ОДНУ ИЗ ШКОЛ ИМЕНЕМ ГРИШИ ПЕРЕЛЬМАНА НАШЕГО БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ !

Имя: Гость
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