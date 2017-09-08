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Общество | Пензенцы будут жить на 4,6 месяца дольше

08.09.2017|11:41
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В Пензенской области увеличилась ожидаемая продолжительность жизни населения: в настоящее время она составляет 72,5 года. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В 2015 году этот показатель был меньше - 72,12 года.

На продолжительность жизни влияют наличие или отсутствие вредных привычек, питание и уровень физической нагрузки. Немаловажными являются и медицинские осмотры: именно с этой целью в области с 2013 года проводится диспансеризация взрослого населения.

Напомним: в регионе сохраняется разрыв показателей ожидаемой продолжительности жизни у женщин и мужчин. В среднем пензенские представительницы слабого пола живут на 10 лет дольше, чем мужчины. Это влечет за собой одиночество женщин в старших возрастах.

Так, в возрастной группе 60-69 лет распределение по полу составляет 60% - женщины, 40% - мужчины, 70-79 лет - 69% и 31% соответственно, 80 лет и старше - 78% и 22%.

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Гость|08.09.2017 12:36|

Название новости - просто "отпад". Уровень журналистов надо проверять.

Гость|08.09.2017 12:38|

Готовят к повышению пенсионного возраста.

Гость|08.09.2017 12:43|

penzainform.ru писал(a):

На продолжительность жизни влияют наличие или отсутствие вредных привычек, питание и уровень физической нагрузки
ну ну... а как же повышение цен на продукты, лекарства, кварплату? а как же низкие зарплаты и пенсии??? Это не влияет на продолжительность жизни? точнее ее сокращение...

Гость|08.09.2017 13:23|

Гость писал(a):

Название новости - просто "отпад". Уровень журналистов надо проверять.
Без Вас проверено уже всё... Такие как раз и нужны... )))))

Гость|08.09.2017 13:31|

По заголовку, надо проверить журналиста на вменяемость.

Гость|08.09.2017 13:33|

Пензенцы будут жить на 4,6 месяца дольше. Будут - относится к будущему, а когда конкретно будут жить на 4,6 месяца больше не указано ни в заголовке, ни в статье. Пензаинформ, найдите наконец журналистов, умеющих давать заголовки статьям.

Гость|08.09.2017 13:37|

Пензенцы будут жить на 4,6 месяца дольше

penzainform.ru писал(a):

Погибшему на вид 35-45 лет, его рост 165-170 см. У мужчины овальное лицо, темные с проседью короткие прямые волосы (имеются лобные залысины), густые прямые брови, небритость с проседью.
penzainform.ru писал(a):
Мужчине на вид 45-50 лет, его рост 170 см. У погибшего худощавое телосложение, короткие темные волосы. На нем была черная футболка–борцовка с надписью Sport.
Жалко они это никогда не узнают.

Гость|08.09.2017 13:48|

Чему радуются чиновники и хвалятся. Это же бремя на пенсионный фонд, это же еще на четыре месяца больше пенсию платить. Опять бюджет усохнет и на другие социальные программы не будет денешек....

Гость|08.09.2017 13:58|

Гость писал(a):

Название новости - просто "отпад". Уровень журналистов надо проверять.
Ага, а я ещё на днях фильм "Время" посмотрел...

Гость|08.09.2017 14:18|

Гость писал(a):

Ага, а я ещё на днях фильм "Время" посмотрел...
Больше такого никогда не делай. )))

Гость|08.09.2017 14:24|

Судя по названию статьи,что разрешение на это дали?В преддверии выборов,когда отечественная бесплатная медицина на ладан дышит,это заявление особенно актуально.Что ж мелочитесь,господа хорошие,давайте увеличьте хотя бы до 80.

Гость|08.09.2017 14:33|

Гость писал(a):

Пензенцы будут жить на 4,6 месяца дольше. Будут - относится к будущему, а когда конкретно будут жить на 4,6 месяца больше не указано ни в заголовке, ни в статье. Пензаинформ, найдите наконец журналистов, умеющих давать заголовки статьям.
Вот материал из Википедии:

Ожида́емая продолжи́тельность жи́зни (показатель средней продолжительности предстоящей жизни) — важнейший интегральный демографический показатель, характеризующий уровень смертности населения. Упрощенно говоря, он обозначает среднее количество лет предстоящей жизни человека, достигшего данного возраста, и является итоговым показателем таблицы смертности. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.

Вот как хотите, так и понимайте!

Гость|08.09.2017 14:34|

Да,название,действительно,чуднОе. Ещё любят делать слона, типа: в парке упал лист(о!!!)

Гость|08.09.2017 14:39|

[ожидаемая продолжительность жизни] населения и ожидаемая [продолжительность жизни] населения- контекст свой,1- термин, 2-определение+термин.В статье - 2 случай.Википедию можно не тревожить.

Гость|08.09.2017 14:58|

Гость писал(a):

[ожидаемая продолжительность жизни] населения и ожидаемая [продолжительность жизни] населения- контекст свой,1- термин, 2-определение+термин.В статье - 2 случай. Википедию можно не тревожить.
Ну тогда если это не демографический термин, тогда вообще статья ни о чём! Тогда непонятно когда же эта продолжительность ожидается? Наверное обещанного три года ждут

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Имя: Гость
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