Пензенцы будут жить на 4,6 месяца дольше

08.09.2017 | 11:41

В Пензенской области увеличилась ожидаемая продолжительность жизни населения: в настоящее время она составляет 72,5 года. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В 2015 году этот показатель был меньше - 72,12 года.

На продолжительность жизни влияют наличие или отсутствие вредных привычек, питание и уровень физической нагрузки. Немаловажными являются и медицинские осмотры: именно с этой целью в области с 2013 года проводится диспансеризация взрослого населения.

Напомним: в регионе сохраняется разрыв показателей ожидаемой продолжительности жизни у женщин и мужчин. В среднем пензенские представительницы слабого пола живут на 10 лет дольше, чем мужчины. Это влечет за собой одиночество женщин в старших возрастах.

Так, в возрастной группе 60-69 лет распределение по полу составляет 60% - женщины, 40% - мужчины, 70-79 лет - 69% и 31% соответственно, 80 лет и старше - 78% и 22%.