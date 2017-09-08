08.09.2017 | 16:37

В пятницу, 8 сентября, на личном приеме, который провел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в здании администрации Железнодорожного района, к нему обратился житель областного центра Григорий Пронин, являющийся инвалидом детства.

С трудом передвигающийся мужчина рассказал, что не ходил до 16 лет. Его подняли на ноги в Ленинграде, где он два с половиной года лежал в стационаре. После этого Григорий Пронин проработал почти 38 лет, несмотря на инвалидность.

С 1968 года мужчина является инвалидом II группы. По его словам, он не может обходиться без посторонней помощи, не в состоянии даже взять стакан воды. К его врожденному заболеванию присоединился ревматоидный артрит.

«Я сдал документы на повышение группы инвалидности, но вопрос никак не решится», - пожаловался пензенец.

По словам Пронина, так как он не может подняться по лестнице, в поликлиниках врачи осматривали его на первом этаже в подсобных помещениях, даже не раздевая. Их заключения отправляются на рассмотрение комиссии, что очень беспокоит мужчину.

«Группу инвалидности присваивает государственная комиссия, которая нам не подчиняется, а состояние здоровья определяют врачи», - констатировал Иван Белозерцев. Тем не менее он отметил, что даже человеку без медицинского образования очевидно, что состояние здоровья Григория Пронина ухудшилось.

Глава региона поручил заместителю министра здравоохранения региона Оксане Чижовой взять ситуацию на контроль и проследить, чтобы комиссия внимательно оценила состояние пензенца.

«Если нужно обследовать его в другой поликлинике, пусть это сделают», - добавил губернатор.