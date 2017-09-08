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Общество | Пензенец пожаловался губернатору на невнимательность врачей

08.09.2017|16:37
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В пятницу, 8 сентября, на личном приеме, который провел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в здании администрации Железнодорожного района, к нему обратился житель областного центра Григорий Пронин, являющийся инвалидом детства.

С трудом передвигающийся мужчина рассказал, что не ходил до 16 лет. Его подняли на ноги в Ленинграде, где он два с половиной года лежал в стационаре. После этого Григорий Пронин проработал почти 38 лет, несмотря на инвалидность.

С 1968 года мужчина является инвалидом II группы. По его словам, он не может обходиться без посторонней помощи, не в состоянии даже взять стакан воды. К его врожденному заболеванию присоединился ревматоидный артрит.

«Я сдал документы на повышение группы инвалидности, но вопрос никак не решится», - пожаловался пензенец.

По словам Пронина, так как он не может подняться по лестнице, в поликлиниках врачи осматривали его на первом этаже в подсобных помещениях, даже не раздевая. Их заключения отправляются на рассмотрение комиссии, что очень беспокоит мужчину.

«Группу инвалидности присваивает государственная комиссия, которая нам не подчиняется, а состояние здоровья определяют врачи», - констатировал Иван Белозерцев. Тем не менее он отметил, что даже человеку без медицинского образования очевидно, что состояние здоровья Григория Пронина ухудшилось.

Глава региона поручил заместителю министра здравоохранения региона Оксане Чижовой взять ситуацию на контроль и проследить, чтобы комиссия внимательно оценила состояние пензенца.

«Если нужно обследовать его в другой поликлинике, пусть это сделают», - добавил губернатор.

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Гость|08.09.2017 17:33|

Решат они вопрос с Прониным,кое_как,но решат. Но таких Прониных тысячи. Кто их переобследует?!

Гость|08.09.2017 18:00|

Особенно психиатрических!

Гость|08.09.2017 18:09|

Данный вопрс был задан при пристальном наблюдении мпаса нерукотворного, поэтому и имел успех. В следующий раз при любой прозьбе разверните знамя Пензенской области именно так же.

Гость|08.09.2017 18:15|

Сейчас не врачи,а коновалы,которые кроме как в карман никуда не заглядывают. Что произошло с отечественной медициной? Почему люди каждый день собирают деньги по СМС больным детям на лечение,без которого они умрут? Почему государство не оплачивает это лечение и почему в нашей стране этих детей не лечат,а только за границей и за миллионы?!!!! Люди,вы задавали себе этот вопрос?

Гость|08.09.2017 18:25|

Нашли кому доверить рассмотрение.! Чижова считает нормой, что пациенты должны на приём к врачу попадать в течении месяца. Что вы ещё хотите? Что врач принимает в диагностическом центре , а обследоваться езжайте по месту жительства. Это норма? У неё приказы один одного умнее. Как она ещё умудряется держаться в кресле зама?И где её чувство сострадания к больным?

Гость|08.09.2017 18:46|

Гость писал(a):

Сейчас не врачи,а коновалы,
Зато православные,это добавляет им професионализма.

Гость|08.09.2017 18:50|

Много врачей встречается среди молодых специалистов просто глупых !

Имя: Гость
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