08.09.2017 | 13:44

Уроженка Пензы Екатерина Лисина признана обладательницей самых длинных ног в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Об этом бывшая баскетболистка, а ныне модель сообщила в Instagram.

«Встречайте российскую модель ростом 205,74 см с самыми длинными ногами в мире. Сегодня тот день, которого я ждала с января, когда впервые подала заявку на это звание. Я правда надеюсь поднять модельный мир на более высокий уровень! Это большая честь для меня – быть обладателем рекордов Гиннесса. Большое спасибо каждому из вас за поддержку и веру в меня», - написала женщина.

Длина ног модели Екатерины Лисиной составляет 133 см.

Кстати, у бывшей баскетболистки также есть два подтвержденных экспертами сертификата: «Самая высокая девушка России» и «Самая длинная женская стопа в России».