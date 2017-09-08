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Общество | Ноги уроженки Пензы попали в Книгу рекордов Гиннесса

08.09.2017|13:44
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Уроженка Пензы Екатерина Лисина признана обладательницей самых длинных ног в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Об этом бывшая баскетболистка, а ныне модель сообщила в Instagram.

«Встречайте российскую модель ростом 205,74 см с самыми длинными ногами в мире. Сегодня тот день, которого я ждала с января, когда впервые подала заявку на это звание. Я правда надеюсь поднять модельный мир на более высокий уровень! Это большая честь для меня – быть обладателем рекордов Гиннесса. Большое спасибо каждому из вас за поддержку и веру в меня», - написала женщина.

Длина ног модели Екатерины Лисиной составляет 133 см.

Кстати, у бывшей баскетболистки также есть два подтвержденных экспертами сертификата: «Самая высокая девушка России» и «Самая длинная женская стопа в России».

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Гость|08.09.2017 14:06|

умные люди мозгами меряться, а не длиной ног или размером ступни

Гость|08.09.2017 14:11|

штаны ведь только на заказ покупать

Гость|08.09.2017 14:21|

Гость писал(a):

умные люди мозгами меряться, а не длиной ног или размером ступни
Кого рекламируют сми? Вот где собака порылась, это что бы люди не стремились иметь хорошие мозги. Тупыми легче манипулировать

Гость|08.09.2017 14:58|

penzainform.ru писал(a):

Уроженка Пензы Екатерина Лисина признана обладательницей самых длинных ног в мире по версии Книги рекордов Гиннесса
У этой новости уже борода выросла.

Гость|08.09.2017 15:02|

Какая заслуга самой Лисиной в длине её ног?

Чем гордиться?

Гость|08.09.2017 15:03|

потолки красить удобно

Гость|08.09.2017 15:06|

Гость писал(a):

потолки красить удобно
... и яблоки собирать!

Гость|08.09.2017 15:24|

Коленки будут выглядывать с другой стороны стола.

Гость|08.09.2017 15:35|

Гость писал(a):

умные люди
Век живи, век учись - дураком помрёшь

Гость|08.09.2017 15:46|

Гость писал(a):

Гость|08.09.2017 14:06|

умные люди мозгами меряться, а не длиной ног или размером ступни

прально, и т.д. и т.п...."с лица воды не пить", "пусть крокодил, но домашний и умный"

Гость|08.09.2017 16:10|

а в чемодановке горячей воды нет

Гость|08.09.2017 16:16|

Уродством никогда не восхищался , мне жаль девицу .

Гость|08.09.2017 16:25|

Гость писал(a):

а в чемодановке горячей воды нет
Ноги нечем помыть?

Гость|08.09.2017 16:27|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
а в чемодановке горячей воды нет
Ноги нечем помыть?
Ноги очень длинные , требуют большого расхода воды .

Гость|08.09.2017 16:30|

penzainform.ru писал(a):

ростом 205,74 см с самыми длинными ногами в мире.
45 размера покупала сапоги !

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Имя: Гость
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