Уроженка Пензы Екатерина Лисина признана обладательницей самых длинных ног в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Об этом бывшая баскетболистка, а ныне модель сообщила в Instagram.
«Встречайте российскую модель ростом 205,74 см с самыми длинными ногами в мире. Сегодня тот день, которого я ждала с января, когда впервые подала заявку на это звание. Я правда надеюсь поднять модельный мир на более высокий уровень! Это большая честь для меня – быть обладателем рекордов Гиннесса. Большое спасибо каждому из вас за поддержку и веру в меня», - написала женщина.
Длина ног модели Екатерины Лисиной составляет 133 см.
Кстати, у бывшей баскетболистки также есть два подтвержденных экспертами сертификата: «Самая высокая девушка России» и «Самая длинная женская стопа в России».
умные люди мозгами меряться, а не длиной ног или размером ступни