08.09.2017 | 16:58

Обладателей квартир в «Лазурном» в скором времени ожидают приятные изменения. В планах застройщика оснастить дворовую территорию комплекса новыми объектами.

В рамках изменений во дворе «Лазурного» должны появиться теневые навесы, зона солярия, а также дополнительные тренажеры для занятий спортом.

Оснащение двора жилого комплекса теневыми навесами позволит жителям чувствовать себя комфортно даже в самые жаркие и солнечные дни. В свою очередь, для любителей загара во дворе оборудуют специальную площадку с шезлонгами, которая позволит жителям принимать солнечные ванны, не выходя за пределы «Лазурного». Площадка также отлично подойдет для обычного отдыха.

По словам застройщика, изменения могут коснуться и детских площадок.

«Прорабатывается возможность увеличения детских площадок с учетом соблюдения государственных стандартов и норм СанПиНа. Дополнительное пространство для детей позволит сделать их отдых более комфортным», - уточнили представители холдинга «Термодом».

У жителей региона еще есть возможность стать обладателем квартиры в современном жилом комплексе. В настоящий момент ведется запись желающих приобрести квартиру в третьем по счету доме «Лазурного» - строении № 50. В здании активно идут фасадные и внутренние отделочные работы. Выбор жилья в нем разнообразен: от однокомнатных квартир до просторных трехкомнатных пентхаусов.

Перед стартом продаж все клиенты, подавшие заявки, будут оповещены и смогут одними из первых забронировать или приобрести квартиру.

Оставить заявку можно в офисах продаж на ул. Радужной, 1 (Город Спутник), ул. Московской, 107, и пр. Строителей, 82. Ознакомиться с текущими акциями и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru. Презентация жилого комплекса «Лазурный» доступна на сайте lazur-sputnik.ru. Справки по телефону 28-28-28.