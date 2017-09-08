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Общество | 70 жителей области поучаствуют во Всемирном фестивале молодежи и студентов

08.09.2017|18:53
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Новые друзья, обмен научными знаниями и знакомство с культурой других народов - все это ждет участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.

Там соберутся более 20 тысяч юношей и девушек со всего земного шара, среди которых будут и представители Сурского края

«Это достаточно широкомасштабное событие, в котором примут участие представители молодежи более 120 стран мира. Пока программа держится в строжайшем секрете, но мы знаем, что уже сегодня готовится 30 площадок», - сообщил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

На них студенты, молодые ученые и политики, спортсмены, певцы будут обсуждать проблемы международной безопасности, образования, науки, экономики и не только.

«У меня направление «Технологии будущего», где такие же, как я, которые любят что-то инновационное, будут приходить, у нас будут лекции, мы можем взаимодействовать друг с другом, можем обмениваться опытом, а также заводить контакты, можно переманить технологии у иностранцев и привезти в Россию», - рассказал делегат XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Иван Асташкин.

От Пензенской области на международный студенческий слет отправятся 70 человек, 20 из которых волонтеры.

Кстати, этот фестиваль пройдет на территории России уже в третий раз. В 1957 году железный занавес на мгновение приподнялся, чтобы впустить в страну 34 тысячи иностранных граждан, в 1985-м холодная война не помешала представителям разных государств наладить теплые отношения.

Сегодняшняя молодежь также верит, что предстоящий фестиваль будет открытым и продуктивным.

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