10.07.2017 | 14:13

В Заречном таксист нарушил Правила дорожного движения, в результате чего пассажирка получила травмы.

В конце мая, двигаясь по проспекту 30-летия Победы, водитель экстренно затормозил, и женщина упала, получив телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

Сам таксист свою вину не признал, однако на основании всех доказательств суд пришел к иному выводу и назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 3 500 рублей.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

Напомним: в мае был осужден еще один таксист из закрытого города, который забрал деньги из потерянного пассажиркой кошелька. Мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.