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Общество | Жительница Заречного получила травмы в машине такси

10.07.2017|14:13
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В Заречном таксист нарушил Правила дорожного движения, в результате чего пассажирка получила травмы.

В конце мая, двигаясь по проспекту 30-летия Победы, водитель экстренно затормозил, и женщина упала, получив телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

Сам таксист свою вину не признал, однако на основании всех доказательств суд пришел к иному выводу и назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 3 500 рублей.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

Напомним: в мае был осужден еще один таксист из закрытого города, который забрал деньги из потерянного пассажиркой кошелька. Мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

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Гость|10.07.2017 15:08|

penzainform.ru писал(a):

водитель экстренно затормозил, и женщина упала
куда в легковушке можно упасть?

Гость|10.07.2017 15:10|

пристёгиваться нужно(да-да и на задних сиденьях тоже)

Гость|10.07.2017 15:26|

penzainform.ru писал(a):

Напомним: в мае был осужден еще один таксист из закрытого города, который забрал деньги из потерянного пассажиркой кошелька. Мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
Строже наказали, чем убийцу из бара!!!

Гость|10.07.2017 15:28|

а пристегиваться ее не учили чтоли?

Гость|10.07.2017 16:02|

Гость писал(a):

а пристегиваться ее не учили чтоли?
Поднимите руки, кто в маршрутке пристёгивается. И держите так, если хоть раз ездили в ней стоя - типа, мне тут всего одну остановку проехать.

Имя: Гость
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