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Общество | В Железнодорожном районе завершился сезон паломнических поездок

10.07.2017|12:17
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В 2017 году 1 576 жителей Пензы совершили паломнические поездки по святыням земли Русской. Организатором автобусных туров выступил руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области Вадим Супиков.

Паломнические маршруты формировались исключительно на основе пожеланий пензенцев, в числе которых работники бюджетных учреждений, пенсионеры, молодежь и дети.

Сезон открылся поездкой в Москву, где паломники посетили Покровский монастырь и приложились к мощам блаженной Матроны Московской.

Кроме того, верующие побывали в Параскево-Вознесенском монастыре в Пайгарме, поклонились мощам Серафима Саровского в селе Дивеево, увидели православные жемчужины Пензенской области.

«Проведение паломнических поездок стало доброй традицией в Железнодорожном районе. Только за последние 5 лет святые места посетили более 5 000 человек. Каждый нашел искомое: приобщились к православной культуре, ее богатому прошлому и настоящему, верующие вознесли молитвы и приложились к святыням, окунулись в кристально чистые источники и набрали святой воды», - рассказал Вадим Супиков.

В минувшие выходные депутат вместе с земляками побывал в храмовом комплексе «Живоносный источник», который расположен в селе Большая Валяевка. Настоятель Алексей Спирин рассказал о местных легендах и исторических фактах, связанных с чудесным исцелением души и тела прихожан.

Все желающие за Божественной литургией причастились Святых Христовых Таин и окунулись в местные источники.

«Посещая святые места, понимаешь, что вера у каждого человека заложена от рождения. С возрастом каждый приходит к ней своей дорогой. Спасибо Вадиму Николаевичу Супикову, что на своем примере приобщает людей к праведному образу жизни. Благодарим за поездки, которые приносят умиротворение и духовную радость», - высказалась от имени всей группы паломница Наталья Железникова.

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