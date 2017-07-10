10.07.2017 | 15:19

В воскресенье, 9 июля, в храм в честь святителя Николая Чудотворца, расположенный в микрорайоне Терновка, доставили Нижнеломовскую Казанскую икону Божией Матери.

«Это древнейшая и одна из самых почитаемых чудотворных икон Пензенского края. Она хранится в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре», - сообщили в Пензенской епархии.

В Никольском храме образ пробудет до 11 июля. После этого его повезут в церкви Заречного.

Напомним: в Пензу с Луганской земли прибыли два ковчега с великими христианскими святынями - частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского и частью пояса Пресвятой Богородицы. Они будут храниться в Спасо-Преображенском монастыре до 15 июля.