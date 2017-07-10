Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|10 июл 2017|16:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+18oC
Завтра | Гроза |
  68.77  |  $  60.30
 

Общество | В Пензу привезли Нижнеломовскую Казанскую икону Божией Матери

10.07.2017|15:19
Печать

В воскресенье, 9 июля, в храм в честь святителя Николая Чудотворца, расположенный в микрорайоне Терновка, доставили Нижнеломовскую Казанскую икону Божией Матери.

«Это древнейшая и одна из самых почитаемых чудотворных икон Пензенского края. Она хранится в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре», - сообщили в Пензенской епархии.

В Никольском храме образ пробудет до 11 июля. После этого его повезут в церкви Заречного.

Напомним: в Пензу с Луганской земли прибыли два ковчега с великими христианскими святынями - частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского и частью пояса Пресвятой Богородицы. Они будут храниться в Спасо-Преображенском монастыре до 15 июля.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!