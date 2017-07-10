10.07.2017 | 16:32

В нескольких детских оздоровительных лагерях Пензенского района выявили нарушения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства.

Так, в ДОЛ «Юность» в уличных туалетах отсутствовала бумага, а около умывальников - полотенца.

В пришкольных летних лагерях в Саловке и Кондоле на работу принимались лица без проверки наличия или отсутствия у них судимостей или фактов уголовного преследования.

В итоге руководителям данных организаций были внесены представления. В отношении директоров лагерей Саловки и Кондоля возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Напомним: на подготовку муниципального загородного лагеря «Юность» к сезону выделялось 2 млн 13 тысяч рублей. На эти деньги планировалось провести отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, а также заменить оконные блоки в корпусе № 2.