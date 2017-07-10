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Общество | В пензенском лагере детей оставили без гигиенических принадлежностей

10.07.2017|16:32
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В нескольких детских оздоровительных лагерях Пензенского района выявили нарушения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства.

Так, в ДОЛ «Юность» в уличных туалетах отсутствовала бумага, а около умывальников - полотенца.

В пришкольных летних лагерях в Саловке и Кондоле на работу принимались лица без проверки наличия или отсутствия у них судимостей или фактов уголовного преследования.

В итоге руководителям данных организаций были внесены представления. В отношении директоров лагерей Саловки и Кондоля возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Напомним: на подготовку муниципального загородного лагеря «Юность» к сезону выделялось 2 млн 13 тысяч рублей. На эти деньги планировалось провести отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, а также заменить оконные блоки в корпусе № 2.

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Гость|10.07.2017 16:45|

У нас нигде нет бумаги в туалетах! Ни в детсадах - если родители не купят, ни в школах, ни в вузах, ни в больницах, ни в библиотеках...

Гость|10.07.2017 16:47|

Как к скоту к людям. Нам до Европы - шмыгать и шмыгать соплями.

Гость|10.07.2017 16:54|

Не надо воровать бумагу из общественных туалетов.Только успеваешь обнаруживать ее отсутствие

Гость|10.07.2017 17:10|

А что вы хотели за такую цену. Чтобы что-то хорошее получить, надо вложиться.

Гость|10.07.2017 17:42|

Однажды Глава по$$$ть захотел

Он в "юный" сортир, как ракет залетел

Там окна красивые, отделка блестит

Но нету бумаги, что тело чистит

И вызвал Глава тогда тогда замглавы ЖКХ

- Ты спец по сортирам, спаси же меня

И Юра достал ответ прокурора,

Помял

И сунул за дверь, чтоб спастись от позора

Имя: Гость
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