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Общество | ТСЖ выплатит пензенцу более 55 000 руб. за поврежденную наледью машину

10.07.2017|14:12
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Ленинский районный суд удовлетворил иск жителя Пензы и взыскал с ТСЖ «Московский» ущерб, причиненный его автомобилю. В марте на машину горожанина с крыши многоквартирного дома упала глыба льда.

На судебном заседании было установлено, что транспортное средство было повреждено наледью из-за ненадлежащего выполнения обязательств ТСЖ по содержанию крыши, которая относится к общему имуществу дома.

«Ответчиком не представлено доказательств того, что повреждение автомашины произошло не по его вине», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В итоге с ТСЖ «Московский» в пользу автолюбителя были взысканы ущерб в размере 55 666 рублей, расходы на проведение оценки стоимости восстановительного ремонта, на отправку телеграммы с извещением об осмотре автомашины, на оплату услуг представителя и государственной пошлины.

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Гость|10.07.2017 15:07|

Поставил в заведомо аварийной зоне, не предназначенной для парковки. Суду был некомпетентен.

Гость|10.07.2017 15:12|

penzainform.ru писал(a):

На судебном заседании было установлено, что транспортное средство было повреждено наледью из-за ненадлежащего выполнения обязательств ТСЖ по содержанию крыши, которая относится к общему имуществу дома.
хозяина авто тоже не мешало бы штрафануть за парковку в неположеном месте

Гость|10.07.2017 16:04|

Молодец пензенец! А управляйкам так и надо!

Гость|10.07.2017 16:05|

Суду приказали...

Имя: Гость
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