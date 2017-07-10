10.07.2017 | 14:12

Ленинский районный суд удовлетворил иск жителя Пензы и взыскал с ТСЖ «Московский» ущерб, причиненный его автомобилю. В марте на машину горожанина с крыши многоквартирного дома упала глыба льда.

На судебном заседании было установлено, что транспортное средство было повреждено наледью из-за ненадлежащего выполнения обязательств ТСЖ по содержанию крыши, которая относится к общему имуществу дома.

«Ответчиком не представлено доказательств того, что повреждение автомашины произошло не по его вине», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В итоге с ТСЖ «Московский» в пользу автолюбителя были взысканы ущерб в размере 55 666 рублей, расходы на проведение оценки стоимости восстановительного ремонта, на отправку телеграммы с извещением об осмотре автомашины, на оплату услуг представителя и государственной пошлины.