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Общество | 1,5 тысячи пензенцев присоединились к проекту «Плывем к здоровью!»

10.07.2017|13:03
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С 1 июня в Пензенской области начала действовать оздоровительная программа «Плывем к здоровью!», в рамках которой гражданам в зависимости от состояния их здоровья выдается направление в бассейн, причем первое и каждое последующее десятое посещение является бесплатным.

Документ можно получить при прохождении диспансеризации, по результатам которой каждому пациенту присваивается определенная группа здоровья. Пациентам I и II групп участковый врач-терапевт (врач общей практики) выдает направления на посещение бассейна.

Также его могут получить граждане с хроническими заболеваниями в период ремиссии и острыми заболеваниями в период полного выздоровления, если у них нет противопоказаний для посещения бассейна (туберкулез, кожные заболевания и т. д.).

«За время действия оздоровительной программы «Плывем к здоровью!» к плаванию приобщились почти 1,5 тысячи жителей Пензенской области», - сообщили в региональном минздраве.

Этот вид активности практически не имеет противопоказаний и подходит представителям всех возрастных групп. «Министерство здравоохранения призывает жителей региона активнее посещать спортивные плавательные объекты», - добавили в ведомстве.

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Гость|10.07.2017 13:22|

А с псориазом можно в бассейн?

Гость|10.07.2017 13:37|

Гость писал(a):

А с псориазом /quote]да там без справок сейчас

Гость|10.07.2017 14:14|

ешь пальму

пей пальму

Имя: Гость
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