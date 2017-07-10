10.07.2017 | 13:03

С 1 июня в Пензенской области начала действовать оздоровительная программа «Плывем к здоровью!», в рамках которой гражданам в зависимости от состояния их здоровья выдается направление в бассейн, причем первое и каждое последующее десятое посещение является бесплатным.

Документ можно получить при прохождении диспансеризации, по результатам которой каждому пациенту присваивается определенная группа здоровья. Пациентам I и II групп участковый врач-терапевт (врач общей практики) выдает направления на посещение бассейна.

Также его могут получить граждане с хроническими заболеваниями в период ремиссии и острыми заболеваниями в период полного выздоровления, если у них нет противопоказаний для посещения бассейна (туберкулез, кожные заболевания и т. д.).

«За время действия оздоровительной программы «Плывем к здоровью!» к плаванию приобщились почти 1,5 тысячи жителей Пензенской области», - сообщили в региональном минздраве.

Этот вид активности практически не имеет противопоказаний и подходит представителям всех возрастных групп. «Министерство здравоохранения призывает жителей региона активнее посещать спортивные плавательные объекты», - добавили в ведомстве.