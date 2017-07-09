09.07.2017 | 12:00

На место порыва участка магистрали, который произошел во время соединения сетей на улицах Караказова и Новочеркасской, прибыли две бригады ПАО «Т Плюс». Из-за случившегося 238 жилых домов остались без горячей воды.

В воскресенье, 9 июля, начальник Управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин заявил, что аварийное место установлено.

«После проведения вскрышных работ будет заменен участок сети - около 30 погонных метров. Ориентировочный срок окончания ремонта - вечер понедельника», - отметил он.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на то, чтобы устранение аварии производилось максимально быстро.

«Обозначенные сроки должны быть строго соблюдены. В дальнейшем такие ситуации недопустимы. В выходные дни люди остались без горячего водоснабжения. У ресурсоснабжающих организаций должно быть понимание того, что в первую очередь страдают жители», - резюмировал градоначальник.

Напомним: в субботу, 8 июля, мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил ход ремонта теплосетей на улицах Караказова и Новочеркасской и остался недоволен отсутствием бригад на объекте.

В тот же день он поручил принять все меры, для того чтобы работники в срочном порядке вышли на аварийные участки. Кроме того, ответственным лицам было дано указание составить письмо с претензией и направить его в центральный московский офис ресурсоснабжающей организации.