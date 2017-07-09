09.07.2017 | 12:28

С Луганской земли в Пензу прибыли два ковчега с великими христианскими святынями.

Одна из них - частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Он жил в одно время с Николаем Чудотворцем и тоже творил чудеса.

«Его нетленные останки почитают на острове Керкира, они имеют температуру человеческого тела - 36,6. До сегодняшнего дня святой помогает в решении тяжелых материальных проблем. Он делал это при жизни, продолжает и после смерти», - отметил наместник Свято-вознесенского монастыря Луганской епархии архимандрит Иоанн.

Также в церкви Спасо-Преображенского монастыря находится часть пояса Пресвятой Богородицы, который она носила.

«Сюда приходят попросить помощи бесчадные и те, у кого дети находятся в тяжелых ситуациях. У нас на Луганской земле случались чудеса. Матерь Божия помогала забеременеть женщинам, у которых раньше это не получалось», - рассказал архимандрит Иоанн.

Христианские святыни пробудут в Спасо-Преображенском монастыре до 15 июля.