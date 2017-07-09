09.07.2017 | 10:51

В настоящее время в доме № 35 на улице Ударной проживают собственники 14 комнат, всем жильцам помогут при переезде в маневренный фонд. Об этом сообщил зам. главы администрации Октябрьского района Вадим Муравлев во время выездного совещания в воскресенье, 9 июля.

Также он отметил, что территория дома ограждена по периметру, обеспечиваются пропускной режим и круглосуточное дежурство для сохранности оставшегося имущества.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что после расселения дом отключат от коммунальных ресурсов во избежание аварий. Затем будет решаться вопрос о сносе здания.

Напомним: в доме № 35 на улице Ударной обрушилось левое крыло первого подъезда. Три подъезда полностью расселены и опечатаны. С собственниками квартир в трех других проводились разъяснительные беседы, однако владельцы некоторых помещений отказывались выезжать.