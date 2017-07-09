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Общество | В доме № 35 на улице Ударной остаются собственники 14 комнат

09.07.2017|10:51
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В настоящее время в доме № 35 на улице Ударной проживают собственники 14 комнат, всем жильцам помогут при переезде в маневренный фонд. Об этом сообщил зам. главы администрации Октябрьского района Вадим Муравлев во время выездного совещания в воскресенье, 9 июля.

Также он отметил, что территория дома ограждена по периметру, обеспечиваются пропускной режим и круглосуточное дежурство для сохранности оставшегося имущества.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что после расселения дом отключат от коммунальных ресурсов во избежание аварий. Затем будет решаться вопрос о сносе здания.

Напомним: в доме № 35 на улице Ударной обрушилось левое крыло первого подъезда. Три подъезда полностью расселены и опечатаны. С собственниками квартир в трех других проводились разъяснительные беседы, однако владельцы некоторых помещений отказывались выезжать.

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Гость|09.07.2017 11:18|

Этим 14 собственникам власти вынуждены дать квартиры в Заре. 14 квартир это не так уж и много, в Заре как раз есть около 20 лишних квартир. Чтобы не накалять обстановку и без эксцессов снести дом до начала осени, этим 14 самым стойким просто по тихой дадут квартиры и скажут - вы особо не расространяйтесь что и как, живите себе тихо мирно в новых квартирах и всё.

Гость|09.07.2017 11:25|

Гость писал(a):

Этим 14 собственникам власти вынуждены дать квартиры в Заре. 14 квартир это не так уж и много, в Заре как раз есть около 20 лишних квартир. Чтобы не накалять обстановку и без эксцессов снести дом до начала осени, этим 14 самым стойким просто по тихой дадут квартиры и скажут
Через суд выселят, делов то.. а так да пусть в заре но без права перепродажи на 20 лет.. думаю тоже не согласятся им надо в новостройках на западной)) шучу.. да зимлй сами убегут.. да и думаю это 14 собственников там не живут , у них есть другое жилье.. барыги простые походу деньги зависли вложенные в квартирки а прибыли то нет, выдернуть бы свое тут. а доллар растет. вот смотрю и закопошилось болото...а жаль что таким помогают, как видим много малоимущих инвалидов и многосемейных живут в значительно более плохих условиях

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