В настоящее время в доме № 35 на улице Ударной проживают собственники 14 комнат, всем жильцам помогут при переезде в маневренный фонд. Об этом сообщил зам. главы администрации Октябрьского района Вадим Муравлев во время выездного совещания в воскресенье, 9 июля.
Также он отметил, что территория дома ограждена по периметру, обеспечиваются пропускной режим и круглосуточное дежурство для сохранности оставшегося имущества.
Мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что после расселения дом отключат от коммунальных ресурсов во избежание аварий. Затем будет решаться вопрос о сносе здания.
Напомним: в доме № 35 на улице Ударной обрушилось левое крыло первого подъезда. Три подъезда полностью расселены и опечатаны. С собственниками квартир в трех других проводились разъяснительные беседы, однако владельцы некоторых помещений отказывались выезжать.
Этим 14 собственникам власти вынуждены дать квартиры в Заре. 14 квартир это не так уж и много, в Заре как раз есть около 20 лишних квартир. Чтобы не накалять обстановку и без эксцессов снести дом до начала осени, этим 14 самым стойким просто по тихой дадут квартиры и скажут - вы особо не расространяйтесь что и как, живите себе тихо мирно в новых квартирах и всё.