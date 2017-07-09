09.07.2017 | 11:31

Объездную дорогу от улицы 40-летия Октября до Центральной планируют усовершенствовать. Больше семи километров асфальтированного пути реконструируют и расширят.

«В этом году начнем планировать, чтобы в следующем уже приступить к реализации проекта», - сообщил министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.

Он дорогостоящий и сложный. Речь идет не только о расширении дороги и укладке нового асфальта, но еще и о строительстве путепровода.

Сейчас автомобилисты двигаются и по мосту через реку Пензу, и под железнодорожной линией. Там особенно узкий участок. Правила проезда по нему предписывает знак «Преимущество встречного движения».

«Возможно, мост перешагнет и через ручей, и через железную дорогу. Есть несколько вариантов, выбираем самый удобный и экономичный», - уточнил Александр Гришаев.