09.07.2017 | 09:30

В субботу, 8 июля, мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил ход ремонта теплосетей на улицах Караказова и Новочеркасской и остался недоволен отсутствием бригад на объекте.

Напомним, что 4 июля Виктор Кувайцев дал указание ускорить темпы работ. Также ранее сообщалось, что для пуска теплоносителя сети на данных участках будут соединены перемычкой, что позволит подать до конца недели горячее водоснабжение примерно в 400 домов.

«После выполнения этих мероприятий и гидравлических испытаний произошел новый порыв участка тепломагистрали, в связи с чем без горячей воды остались 238 жилых домов», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Глава городской администрации заметил, что ресурсоснабжающая компания ежедневно ремонтирует сети на улицах Пушкина и Калинина, однако мероприятия по ликвидации последствий гидравлических испытаний в выходные дни не проводит.

«При этом руководство организации не волнует, что у жителей Пензы нет горячей воды», - подчеркнул мэр.

Виктор Кувайцев поручил принять все меры, для того чтобы бригады в срочном порядке вышли на объекты.

«Кроме того, ответственным лицам дано указание составить письмо с претензией и направить его в центральный московский офис ресурсоснабжающей компании», - отметили в пресс-службе мэрии Пензы.