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Общество | Мэр Пензы потребовал ремонтировать теплосети в выходные дни

09.07.2017|09:30
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В субботу, 8 июля, мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил ход ремонта теплосетей на улицах Караказова и Новочеркасской и остался недоволен отсутствием бригад на объекте.

Напомним, что 4 июля Виктор Кувайцев дал указание ускорить темпы работ. Также ранее сообщалось, что для пуска теплоносителя сети на данных участках будут соединены перемычкой, что позволит подать до конца недели горячее водоснабжение примерно в 400 домов.

«После выполнения этих мероприятий и гидравлических испытаний произошел новый порыв участка тепломагистрали, в связи с чем без горячей воды остались 238 жилых домов», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Глава городской администрации заметил, что ресурсоснабжающая компания ежедневно ремонтирует сети на улицах Пушкина и Калинина, однако мероприятия по ликвидации последствий гидравлических испытаний в выходные дни не проводит.

«При этом руководство организации не волнует, что у жителей Пензы нет горячей воды», - подчеркнул мэр.

Виктор Кувайцев поручил принять все меры, для того чтобы бригады в срочном порядке вышли на объекты.

«Кроме того, ответственным лицам дано указание составить письмо с претензией и направить его в центральный московский офис ресурсоснабжающей компании», - отметили в пресс-службе мэрии Пензы.

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Гость|09.07.2017 10:25|

Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu

Гость|09.07.2017 10:27|

Да их вообще ничего не волнует... замена теплосетей-постановка,имитация капитальных работ..

Гость|09.07.2017 10:31|

Мы на Чаадаевой 111 второй месяц без горячей воды и никто ничего неделал. только указания раздают. И вот такой ответ дают: Вопрос о ремонте теплотрассы находится на рассмотрении в Администрации г.Пензы, тел.68-14-63. После его решения будет выбрана подрядная организация для проведения ремонтных работ.

Гость|09.07.2017 11:01|

Говорили к концу недели дадут, и ничего не сделали! А теперь про сроки вообще молчат( И закон об отсутвии ГВС не более 14 дней никто ге соблюдает!

Гость|09.07.2017 11:02|

Опг мечется.В городе хаос так как нет хозяина.

ВСЕ БРИГАДЫ РАБОТАЛИ БЫ БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ.ЗАРПЛАТА СВАРЩИКА ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ ОТ ШЕСТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ,А СЛЕСАРЯ ПЯТИДЕСЯТИ ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ.

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