09.07.2017 | 10:16

15 марта инспекторы ГИБДД во время обследования автомобильных дорог Марьевка - Николаевка и Малая Сердоба - Топлое обнаружили недостатки в их содержании. Так, были выявлены дефекты покрытия проезжей части, неудовлетворительное состояние обочин и отсутствие дорожных знаков в необходимых местах.

В отношении администрации Малосердобинского района возбудили дело о правонарушении, но ее глава не согласился с протоколом, и местные служители Фемиды прекратили производство.

Тогда инспекторы ГИБДД МО МВД России «Колышлейский» обратились в Пензенский областной суд.

«6 июля их жалоба была удовлетворена. Решение Малосердобинского районного суда отменено в связи с неправильным применением федерального закона. Материалы дела направлены на новое рассмотрение», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Выезд, который проводился 4 июля, показал, что обнаруженные недостатки до сих пор не устранены.