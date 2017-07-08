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Общество | Виктор Кувайцев пожелал пензенским семьям вечной любви и мудрости

08.07.2017|10:11
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8 июля, в День семьи, любви и верности, свои поздравления в адрес жителей Пензы направил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

«Семья - это великий дар, самое святое, что есть в жизни каждого человека. Именно родные люди способны дарить любовь, душевное тепло и понимание, научить ответственности и взаимопомощи.

В этот день особого внимания и почета достойны крепкие союзы, которые являются образцом супружеского счастья и верности, где взаимоотношения родителей служат для детей замечательным примером согласия и уважения друг к другу.

С заботы о близких, привязанности к семье начинается любовь к малой родине, верность Отчизне. Будущее нашей страны - в семьях, где бережно передаются из поколения в поколение духовно-нравственные ценности.

Выражаю признательность всем родителям, воспитывающим своих и приемных ребятишек, многодетным семьям. Молодоженам желаю огромного счастья, вечной любви, терпения и мудрости.

Дорогие друзья! Пусть на протяжении всего жизненного пути каждый будет для второй половинки поддержкой и опорой, а семья - надежной пристанью, тылом для вас и ваших детей», - говорится в обращении.

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Гость|08.07.2017 10:54|

Спасибо Витя.

Гость|08.07.2017 10:59|

....остановите, остановите....Вите...Вите надо выйти...

Гость|08.07.2017 11:08|

А РОСТА ДОХОДОВ И ЗАРПЛАТ В СЕМЬЯХ НЕ ПОЖЕЛАЛ !

Имя: Гость
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