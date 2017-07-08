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Общество | В «Юность» приехали представители заповедника «Приволжская лесостепь»

08.07.2017|18:00
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В гости к ребятам, отдыхающим в лагере «Юность», приехали представители пензенского заповедника «Приволжская лесостепь», чтобы рассказать подросткам об этом уголке Сурского края.

«Хрупкий мир природы постоянно нуждается в защите. Это мы и хотим объяснить детям, а также рассказать, какие животные у нас водятся, какие растения встречаются», - пояснила пресс-секретарь заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.

Заповедник, расположенный на западе Пензенской области, был создан в 1989 году и включает в себя пять участков общей площадью более 8 000 гектаров. О том, как важно сохранить природу родного края, говорят и сами отдыхающие.

«Это нужно нам всем, чтобы наши дети и внуки дышали свежим воздухом. И начинать нужно именно с этого поколения», - отметили участники мероприятия Алиса Тимофеева и Филипп Бежелуков.

Кстати, вторая смена в лагере туристическо-краеведческая. Гости из заповедника организовали для детей познавательную квест-игру, в ходе которой выявили лучших знатоков природы. Им были вручены призы.

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