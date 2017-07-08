08.07.2017 | 10:16

В пятницу, 7 июля, на заседании межведомственной комиссии в правительстве Пензенской области обсудили профилактику правонарушений в регионе.

Как сообщил вице-губернатор Валерий Савин, по итогам работы в 2017 году уровень преступности в области снизился на 18,6%, хотя на протяжении 2014-2015 годов отмечался ее рост.

«Ситуация в регионе остается достаточно напряженной в плане того, что мы являемся регионом с очень высоким уровнем смертности. В первую очередь это связано с употреблением алкогольных напитков», - пояснил Валерий Савин.

Особую тревогу вызывает ситуация, связанная с преступлениями, совершенными жителями области в состоянии опьянения.

В целом в регионе наметилась положительная динамика: количество таких злодеяний сократилось на 11,4%. Однако в некоторых районах показатели гораздо выше среднеобластных. В частности, речь зашла о Бековском (666 преступлений при среднем показателе по региону 428), Малосердобинском (618), Лунинском (608) и Колышлейском (571) районах.

«Казалось бы, Бековский район довольно самодостаточный. Здесь есть крупные промышленные предприятия, в частности сахарный завод, где люди получают неплохую зарплату. Видимо, они слишком хорошо живут и у них есть лишние деньги на то, чтобы употреблять алкоголь и затем совершать преступления», - предположил вице-губернатор.

«Малосердобинский район - противоположность Бековскому, хотя и тут, судя по докладам, все живут очень хорошо, ездят на личных автомобилях за водкой в Малую Сердобу, так как в других населенных пунктах лицензированных торговых точек нет и приобрести легальный алкоголь невозможно. Потом народ спивается и умирает», - добавил Валерий Савин.

В заключение было отмечено, что для организации грамотной профилактической работы требуется рассмотреть возможность выделения из муниципальных бюджетов средств на прохождение курсов медицинского лечения лиц от алкогольной зависимости.

Кроме того, необходимо, чтобы на территории области работали спецучреждения, осуществляющие функции по вытрезвлению граждан, находящихся в состоянии опьянения в общественных местах.