08.07.2017 | 13:04

В пятницу, 7 июля, в ходе общественного мониторинга продажи контрафактных товаров для детей в торговой точке на улице Володарского выявили многочисленные нарушения.

«В продаже находились детские игрушки, от которых исходил резкий запах. Кроме того, на товары не были представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность, отсутствовала информация об изготовителе, возрастных ограничениях, данные о составе, сроках службы товара», - сообщила директор Пензенского союза потребителей Ольга Антонова.

Также в магазине не было информационного стенда, поэтому покупатели не могли ознакомиться с правилами продажи отдельных видов товаров.

Проверявшие провели с руководством предприятия разъяснительную беседу, а посетителям порекомендовали внимательно изучать предлагаемую продукцию, предназначенную для детей.

«Общественные рейды по мониторингу качества и безопасности товаров в объектах потребительского рынка региона будут продолжены», - сообщили в пресс-службе областного правительства.