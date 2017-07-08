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Общество | В арбековском дворе состоялась выездная юридическая консультация

08.07.2017|17:55
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К жителям Арбекова прибыла юридическая помощь. Обитатели нескольких многоэтажек на проспекте Строителей прямо у себя во дворе смогли бесплатно проконсультироваться у специалистов по всем интересующим их вопросам.

«Мы подсказываем путь решения их проблемы или куда можно обратиться за помощью, если сами некомпетентны в данном вопросе», - уточнил зам. главы администрации Октябрьского района Вадим Муравлев.

Чаще всего на таких встречах затрагиваются темы социальных выплат, обсуждаются проблемы коммунального характера, ремонт и благоустройство территории - этот вопрос особо остро стоит. Осенью прошлого года жители одного из домов начали отгораживаться от соседних строений с помощью забора. Металлическая конструкция разделила людей на два лагеря.

А вот Игоря Юдина больше всего волнует состояние дорог. Мужчина восемь лет прожил в Москве. За это время в родном дворе мало что изменилось.

«Я приехал в Пензу и увидел, что рытвины как были, так и остались», - констатировал Игорь.

Такие консультации для граждан администрация Октябрьского района проводит летом регулярно.

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