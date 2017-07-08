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Общество | Участковый из Усть-Узы отмечает День семьи, любви и верности по-особому

08.07.2017|17:23
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День семьи, любви и верности для старшего участкового уполномоченного полиции Отделения МВД России по Шемышейскому району Рината Абузярова и его супруги Гульнары - особая дата. Они познакомились 8 июля 15 лет назад.

Произошло это благодаря огурцам, для их засолки нужна была колодезная вода. Ринат отправился на соседнюю улицу и неподалеку увидел красивую девушку.

«Спросил, к кому она приехала и откуда. Оказалось, она живет в одном со мной селе, а я ничего о ней не слышал. Поговорили и решили вечером встретиться», - рассказал Ринат.

В то время Ринат Абузяров работал бригадиром на местном сельскохозяйственном предприятии. Но через год он решил круто поменять свою жизнь и поступил на службу – тогда еще в милицию.

«У многих соседей была беда: дети спиваются. Вот решил начать борьбу с пьянством. Шинкари заполонили населенные пункты», - отметил Ринат.

Так молодой агроном стал участковым. За 14 лет он заслужил среди жителей репутацию человека, который всегда готов прийти на помощь. Если случается какая-то беда, в первую очередь звонят ему. В участок, за который отвечает Ринат, входят десять сел и деревень, в том числе и родная Усть-Уза. Проверять подопечных, которые состоят на учете, места, где часто собираются нарушители закона, беседовать с жителями приходится и днем и ночью. А дома ждут его сын, две дочери и любимая жена.

«Работа у него тяжелая! Дома он практически не бывает. Мы скучаем по нему», - поделилась Гульнара Абузярова.

Неудивительно, что участковый в Усть-Узе – один из самых уважаемых людей. И пример для подражания. Ильнуру Абузярову всего 12 лет, но с выбором будущей профессии он уже определился. Хочет быть полицейским, как папа.

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