В воскресенье, 9 июля, в 12:00 в рамках Дня семьи, любви и верности в Пензенском зоопарке состоится праздник «Парад шляп».
Организаторы мероприятия подготовили для гостей игровую программу. Также ребятам предстоит выполнить творческое задание - общими усилиями украсить шляпку.
Кроме того, посетители праздника, пришедшие в головных уборах (банданах, панамах, фуражках, касках, косынках, кепках), смогут принять участие в дефиле.
«Не прошляпьте дефиле!» - предупредили пензенцев сотрудники зоопарка.
Зверушкам будет интересно.