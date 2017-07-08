08.07.2017 | 12:34

В воскресенье, 9 июля, в 12:00 в рамках Дня семьи, любви и верности в Пензенском зоопарке состоится праздник «Парад шляп».

Организаторы мероприятия подготовили для гостей игровую программу. Также ребятам предстоит выполнить творческое задание - общими усилиями украсить шляпку.

Кроме того, посетители праздника, пришедшие в головных уборах (банданах, панамах, фуражках, касках, косынках, кепках), смогут принять участие в дефиле.

«Не прошляпьте дефиле!» - предупредили пензенцев сотрудники зоопарка.