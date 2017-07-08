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Общество | Посетители Пензенского зоопарка примут участие в дефиле на «Параде шляп»

08.07.2017|12:34
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В воскресенье, 9 июля, в 12:00 в рамках Дня семьи, любви и верности в Пензенском зоопарке состоится праздник «Парад шляп».

Организаторы мероприятия подготовили для гостей игровую программу. Также ребятам предстоит выполнить творческое задание - общими усилиями украсить шляпку.

Кроме того, посетители праздника, пришедшие в головных уборах (банданах, панамах, фуражках, касках, косынках, кепках), смогут принять участие в дефиле.

«Не прошляпьте дефиле!» - предупредили пензенцев сотрудники зоопарка.

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Гость|08.07.2017 13:51|

Зверушкам будет интересно.

Гость|08.07.2017 13:54|

Парад шляп - звучит заманчиво...

Гость|08.07.2017 14:01|

Короны приветствуются?

Имя: Гость
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