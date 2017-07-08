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Общество | Пензенской семье Богомоловых исполнилось 60 лет

08.07.2017|18:10
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Людмила и Алексей Богомоловы женаты уже 60 лет. И всегда рядом с ними родные, друзья, между которыми счастливые супруги не ставят запятую. Только знак равенства.

Это сейчас Людмила Богомолова - генеральская жена. А познакомилась она со своим будущим мужем еще студенткой педагогического института в их родном Санкт-Петербурге, когда тот был только лейтенантом.

«Из дома, где все было, из Ленинграда я привез ее сюда. Но до сих пор она мне не сказала ни слова укора. Я ей за это благодарен», - отметил Алексей Богомолов.

По словам Людмилы Николаевны, разделять все тяготы и заботы семейной жизни с таким военным было несложно. Сама она особым терпением не отличается.

«Он очень спокойный, уравновешенный, а я мгновенно вспыхиваю. Бывает, и не по делу», - поделилась Людмила Богомолова.

«Знаете, что говорят про женщин? Этот зверь дрессировке не поддается», - пошутил Алексей Иванович.

Людмила и Алексей Богомоловы до сих пор работают. Оба служат на благо Родины в пензенском артиллерийском институте. Она редактирует статьи, монографии, учебные пособия, статьи и доклады для конференций. Он - профессор кафедры.

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