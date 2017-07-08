08.07.2017 | 16:33

Ремонт дорог в областном центре раньше создавал проблемы в основном автомобилистам. Теперь неудобства испытывают и пешеходы.

Вслед за новым асфальтовым покрытием в Пензе стали появляться металлические ограждения, как, например, на ул. Леонова. Этот последний этап благоустройства проезжей части в Заводском районе вызвал много нареканий среди местного населения. До появления металлической конструкции горожане всегда пользовалось тропинкой, а теперь им надо буквально перелезать через забор. Ранее в этом месте люди переходили дорогу, так как до пешеходного перехода порядка 100 метров. Особенно тяжело приходится пожилым. Некоторым пенсионерам каждый шаг дается с трудом.

Однако, по словам других пензенцев, забор в данном месте необходим ради безопасности самих же людей. Ведь они, пересекая проезжую часть, рискуют жизнью.