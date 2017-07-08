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Общество | В 2017 году медицинский институт ПГУ выпустил 180 специалистов

08.07.2017|17:07
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Уже в ближайшее время в пензенских поликлиниках будут вести прием иностранные специалисты. Среди 180 медиков, получивших в этом году диплом о высшем образовании в Пензенском государственном университете, много выходцев из стран ближнего зарубежья. И они хотят остаться в России.

«Если получится, то устроюсь здесь. Мне здесь нравится, у меня мама отсюда», - поделилась выпускница медицинского института ПГУ Фируза Наврузова.

В течение нескольких лет ребята получали образование по одному из четырех направлений: «лечебное дело», «медицинская кибернетика», «стоматология», «фармация». А сейчас строят планы на будущее.

«Теперь на кафедру внутренних болезней - в аспирантуру, мне нравится заниматься научной деятельностью. В дальнейшем хочу стать кардиологом», - рассказал выпускник медицинского института ПГУ Руслан Рахматуллов.

Однако не все выпускники продолжат обучение: в соответствии с новым образовательным стандартом интернатура с этого года полностью отменена, а в ординатуру на бюджетной основе смогут поступить только 27 человек. Остальные со студенческой скамьи сразу попадут в поликлиники и будут вести прием больных.

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