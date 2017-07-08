08.07.2017 | 09:51

В субботу, 8 июля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

«Это один из самых молодых праздников в нашей стране, но у него глубокие исторические корни. Сегодня православная церковь чествует святых Петра и Февронию Муромских, которые издавна почитались на Руси как защитники домашнего очага, образец взаимного уважения, преданности и милосердия.

Веками формировавшиеся богатейшие духовно-нравственные традиции крепкой и дружной семьи - прочной основы сильной России - должны бережно храниться и приумножаться.

Поэтому охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для коренного изменения демографической ситуации, всемерная поддержка института семьи, повышение ее социальной защищенности всегда были и остаются нашим приоритетом.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира, согласия и любви!» - говорится в тексте обращения главы региона.