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Общество | Губернатор поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

08.07.2017|09:51
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В субботу, 8 июля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

«Это один из самых молодых праздников в нашей стране, но у него глубокие исторические корни. Сегодня православная церковь чествует святых Петра и Февронию Муромских, которые издавна почитались на Руси как защитники домашнего очага, образец взаимного уважения, преданности и милосердия.

Веками формировавшиеся богатейшие духовно-нравственные традиции крепкой и дружной семьи - прочной основы сильной России - должны бережно храниться и приумножаться.

Поэтому охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для коренного изменения демографической ситуации, всемерная поддержка института семьи, повышение ее социальной защищенности всегда были и остаются нашим приоритетом.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира, согласия и любви!» - говорится в тексте обращения главы региона.

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Гость|08.07.2017 10:25|

Праздник, суть которого показать, как с помощью шантажа удачно выйти замуж.

Это так по православному.

Гость|08.07.2017 10:43|

Пойдука забегу я к одной для верности.

Гость|08.07.2017 10:50|

penzainform.ru писал(a):

Сегодня православная церковь чествует святых Петра и Февронию Муромских, которые издавна почитались на Руси как защитники домашнего очага, образец
Её шантаж и мошенничество, его трусость, их развод и бездетность – это образец?

Имя: Гость
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