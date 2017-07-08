08.07.2017 | 10:41

Суд обязал администрацию Кузнецка установить новые сроки сноса и расселения многоквартирного дома на улице Молодой гвардии во втором по величине городе Пензенской области.

Согласно первоначальному постановлению органа местного самоуправления от 2015 года, спорное жилое здание должно было быть снесено не позднее 2030 года при наличии средств в бюджете Кузнецка. В последующем срок был сокращен до 2027-го.

Прокурор района посчитал, что дата расселения не отвечает требованиям разумности, и обратился в суд, потребовав признать незаконным бездействие администрации и обязать ее установить новые сроки сноса и расселения дома во избежание угрозы жизни и здоровью граждан.

Представительница ответчика иск не признала, пояснив, что изменение сроков нарушит права и интересы людей, проживающих в домах, которые были признаны аварийными раньше. К тому же она сослалась на отсутствие денег в бюджете.

Однако, как уточнили в пресс-службе Кузнецкого райсуда, «в случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного или смежных кварталов, микрорайонов, переселение граждан может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы».

В итоге суд признал бездействие администрации не соответствующим нормативным правовым актам и нарушающим права, свободы и законные интересы людей. Поэтому требования прокурора были удовлетворены.