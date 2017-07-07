07.07.2017 | 16:07

На улице Беляева в Пензе установили пешеходные ограждения. Это сделали для того, чтобы предотвратить выход пешеходов на проезжую часть дороги вне разрешенной зоны.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями ведется в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Всего в текущем году хотят установить 11 028,16 пог. м пешеходных ограждений на 24 улицах областного центра.

Напомним: цель проекта «Безопасные и качественные дороги» - обеспечение хорошего состояния дорог и сокращение числа аварийно опасных участков. По нему в Пензе ведутся работы по восстановлению проезжей части, дорожных знаков, светофорных объектов, восстановлению и установке недостающих пешеходных ограждений.

Так, в пятницу, 7 июля, на ремонт дорог в областном центре вышли 37 бригад. Рабочие занимались монтажом и демонтажом бордюрного камня, устройством выравнивающего слоя, заездных карманов и технической полосы, поднятием колодцев, фрезерованием, асфальтированием и восстановлением благоустройства.