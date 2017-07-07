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Общество | Валерий Савельев не выявил нарушений при ремонте дороги на ул. Краснова

07.07.2017|09:12
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В четверг, 6 июля, глава Пензы Валерий Савельев проконтролировал ход выполнения дорожных работ на улице Краснова. Днем ранее после проливного дождя там затопило дворы и подвалы из-за неработающей ливневки. Чтобы оценить масштабы происшествия, Валерий Савельев выехал на место.

Сотрудники МУП «Пензадормост», ведущие ремонтные работы на данном участке, заверили, что по завершении реконструкции подобных случаев не повторится. К тому же теперь ливнеприемные колодцы выведены в уровень с проезжей частью, что позволит в будущем избежать затопления.

В настоящее время закрепляются бордюры и меняется асфальт. Одновременно работают четыре бригады по 10-15 человек в каждой.

В соответствии с контрактом объект должен быть сдан к 1 сентября, однако представители подрядной организации пообещали уложиться до конца июля.

«Осмотрев территорию, глава города не выявил никаких серьезных нарушений, за исключением некоторых недочетов, которые работники обещали исправить в кратчайшие сроки», - сообщили в пресс-службе городской думы.

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Гость|07.07.2017 09:30|

Только технадзор может оценить качество работ..

Гость|07.07.2017 09:34|

на фото он же жестикулирует

Гость|07.07.2017 09:36|

penzainform.ru писал(a):

глава города не выявил никаких серьезных нарушений
А он что эксперт по дорожным работам?

Гость|07.07.2017 09:47|

Надо было в день дождя прибыть на место и оценить ситуацию своими глазами.

Гость|07.07.2017 11:03|

Работник даже руки из карманов не вытащил. Как слушают начальство, так и работают.

Имя: Гость
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