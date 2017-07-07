07.07.2017 | 09:12

В четверг, 6 июля, глава Пензы Валерий Савельев проконтролировал ход выполнения дорожных работ на улице Краснова. Днем ранее после проливного дождя там затопило дворы и подвалы из-за неработающей ливневки. Чтобы оценить масштабы происшествия, Валерий Савельев выехал на место.

Сотрудники МУП «Пензадормост», ведущие ремонтные работы на данном участке, заверили, что по завершении реконструкции подобных случаев не повторится. К тому же теперь ливнеприемные колодцы выведены в уровень с проезжей частью, что позволит в будущем избежать затопления.

В настоящее время закрепляются бордюры и меняется асфальт. Одновременно работают четыре бригады по 10-15 человек в каждой.

В соответствии с контрактом объект должен быть сдан к 1 сентября, однако представители подрядной организации пообещали уложиться до конца июля.

«Осмотрев территорию, глава города не выявил никаких серьезных нарушений, за исключением некоторых недочетов, которые работники обещали исправить в кратчайшие сроки», - сообщили в пресс-службе городской думы.