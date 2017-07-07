07.07.2017 | 09:28

Прокуратура Пензенского района выяснила, как ООО «Петровский квартал» соблюдает права дольщиков при строительстве жилого дома № 5 в селе Засечном.

Проверка показала, что организация в договорах выдвинула условия, которые ущемляют права участников долевого строительства.

Так, в документе не указаны условия, при которых объект может быть не принят. Не прописаны исключения, при которых застройщик не вправе составлять односторонний акт приема-передачи.

«Условия договоров об участии в долевом строительстве предусматривали в случае их досрочного расторжения по инициативе граждан удержание с них суммы фактически понесенных застройщиком расходов в размере 2% от внесенной денежной суммы без учета реально понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Генеральный директор организации оштрафован на одну тысячу рублей. Также ему вынесено представление, которое находится на рассмотрении.