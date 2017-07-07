Прокуратура Пензенского района выяснила, как ООО «Петровский квартал» соблюдает права дольщиков при строительстве жилого дома № 5 в селе Засечном.
Проверка показала, что организация в договорах выдвинула условия, которые ущемляют права участников долевого строительства.
Так, в документе не указаны условия, при которых объект может быть не принят. Не прописаны исключения, при которых застройщик не вправе составлять односторонний акт приема-передачи.
«Условия договоров об участии в долевом строительстве предусматривали в случае их досрочного расторжения по инициативе граждан удержание с них суммы фактически понесенных застройщиком расходов в размере 2% от внесенной денежной суммы без учета реально понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Генеральный директор организации оштрафован на одну тысячу рублей. Также ему вынесено представление, которое находится на рассмотрении.
Кто щемит дольщиков почему фамилию не указали?