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Общество | В Засечном застройщика оштрафовали за ущемление прав дольщиков в договорах

07.07.2017|09:28
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Прокуратура Пензенского района выяснила, как ООО «Петровский квартал» соблюдает права дольщиков при строительстве жилого дома № 5 в селе Засечном.

Проверка показала, что организация в договорах выдвинула условия, которые ущемляют права участников долевого строительства.

Так, в документе не указаны условия, при которых объект может быть не принят. Не прописаны исключения, при которых застройщик не вправе составлять односторонний акт приема-передачи.

«Условия договоров об участии в долевом строительстве предусматривали в случае их досрочного расторжения по инициативе граждан удержание с них суммы фактически понесенных застройщиком расходов в размере 2% от внесенной денежной суммы без учета реально понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Генеральный директор организации оштрафован на одну тысячу рублей. Также ему вынесено представление, которое находится на рассмотрении.

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Гость|07.07.2017 11:16|

Кто щемит дольщиков почему фамилию не указали?

Имя: Гость
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