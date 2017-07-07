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Общество | В сквере «45 меридиан» заложили линию под освещение

07.07.2017|11:47
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В четверг, 6 июля, на встрече главы администрации Пензы Виктора Кувайцева с представителями общественности Ленинского района был поднят вопрос об освещении сквера «45 меридиан».

«Когда мы восстанавливали эту зону, то понимали, что в ближайшее время территория должна быть освещена. Линия там уже заложена. Этот объект вошел в муниципальный контракт», - пояснил мэр города.

Напомним: сквер на пересечении улиц Пушкина и Кулакова с символическим названием, обозначающим координаты Пензы, торжественно открыли в преддверии Дня города, 11 июня. С тех пор в зеленой зоне не раз совершались акты вандализма.

Так, в первые же дни там вывернули с корнем скамейку и сильно намусорили. Через некоторое время неизвестные выкопали цветы с клумб.

После случившегося мэр поручил главам администраций районов усилить контроль за сквером. Этому поспособствует установка камеры видеобнаблюдения и фонарей.

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Гость|07.07.2017 12:49|

А уничтоженный фонтан это - не вандализм??? Какой мощности должно быть освещение, чтобы мы вновь фонтан увидели в непроглядных, дремучих прожектах "Свидетелей..."???

Имя: Гость
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