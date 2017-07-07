07.07.2017 | 15:17

Следователи регионального управления СК России проводят доследственную проверку по факту ЧП в детском оздоровительном лагере «Чайка» Сердобского района.

5 июля из-за сильного ветра и дождя недалеко от учреждения произошел обрыв линии электропередачи. В результате в лагере было отключено электро- и водоснабжение.

«Администрация учреждения и должностные лица Сердобского отдела образования не приняли мер по предотвращению аварийной ситуации, а также несвоевременно и ненадлежащим образом организовали эвакуацию детей», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области, эвакуировали детей и из лагеря «Солнечная поляна». Там также было отключено электроснабжение.

«Все службы по доставке детей домой к родителям сработали организованно и без происшествий», - уточняется на сайте.

В пятницу, 7 июля, дети вернулись в учреждения. «Солнечную поляну» уже полностью подключили к электроснабжению, а «Чайка» пока работает за счет дизель-генератора до полного устранения повреждения линии электропередачи.

Напомним: 5 июля в Пензенской области было объявлено штормовое предупреждение. Прогнозировался дождь и сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.