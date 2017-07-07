07.07.2017 | 16:34

Фойе областной филармонии превратилось в зеленую лужайку. Здесь было море цветов, но главный из них - ромашка, символ чистой любви.

Уже с искусственными цветами в органный зал вошли дети. Они участники праздника в честь Дня семьи, любви и верности, на который со всей области пригласили супружеские пары, прожившие вместе более 30 лет. Среди них Петр и Валентина Куликовы. Их семейный стаж - далеко за сорок.

«В жизни всякое было, ссорились и мирились», - рассказали супруги.

В этот день за многолетнюю совместную жизнь, крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, грамотами наградили 70 супружеских пар.

«Искренне вам желаю счастья, поддержки, чтобы дети вас любили», - обратился к собравшимся губернатор Иван Белозерцев.

А для пары, которая прожила вместе 50 лет, организаторы праздника провели свадебный обряд согласно старинным русским обычаям.