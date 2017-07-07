07.07.2017 | 13:18

В Пензенской области 10, 11 и 12 июля изменится расписание пригородного поезда № 6119 Кузнецк - Пенза. Сообщение об этом появилось в официальной группе ОАО «Башкортостанская ППК» в социальной сети «ВКонтакте».

Перемены связаны с реконструкцией нечетного пути на перегоне Новообразцовое - Репьевка.

В настоящее время пригородный поезд отправляется в 16:38, а прибывает в областной центр в 18:45.

В течение трех дней состав будет отходить на пять минут позже, в 16:43, и привозить пассажиров на станцию Пенза-I в 18:50.