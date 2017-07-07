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Общество | Разрешение на строительство магазина на Карпинского признали незаконным

07.07.2017|11:01
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Пензенская прокуратура добилась признания разрешения на строительство торгового центра на улице Карпинского, 33в, недействительным судом второй инстанции.

Напомним: в декабре 2016 года администрация Пензы выдала собственникам земельного участка разрешение на строительство магазина площадью 1 943,44 кв. м по указанному адресу.

Прокурор Ленинского района внес главе городской администрации представление и направил в суд иск об отмене разрешения, так как оно было выдано на стадии строительства.

«Кроме того, основанием заявленных прокурором исковых требований явилось нарушение местных нормативов градостроительного проектирования г. Пензы и санитарно-эпидемиологических требований», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Однако Ленинский суд отказал прокурору в удовлетворении искового заявления. Тогда он принес апелляционное представление на данное решение в судебную коллегию по административным делам Пензенского областного суда.

В итоге апелляционное представление было удовлетворено, решение Ленинского районного суда отменено.

«Принято новое решение о признании недействительным разрешения на строительство здания магазина по адресу: г. Пенза, ул. Карпинского, стр. 33в, выданного администрацией г. Пензы», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Гость|07.07.2017 11:30|

И когда снос будет?

Гость|07.07.2017 11:35|

А не будет сноса! Закон Белозерцев придумал и подписал выкупать за пол цены землю которую используют не законно дачники , и такие как этот обьект.

Имя: Гость
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