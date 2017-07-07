В зоопарке прошло показательное кормление пеликанов. 10 килограммов рыбы путассу - это завтрак, обед и ужин.
«Рацион этих птиц - рыба различных видов. Ловят они ее на поверхности, потому что нырять не умеют. Одна птица съедает два килограмма рыбы в день», - рассказала пресс-секретарь Пензенского зоопарка Карина Артамонова.
В зоопарке живет пять пеликанов: четыре розовых и один кудрявый. Оба вида занесены в Красную книгу России.
«Это самая тяжелая летающая птица. Вес взрослой особи достигает 14 килограммов. Клюв вырастает до 50 сантиметров», - добавила Карина Артамонова.
Показательные кормления различных животных в зоопарке продолжатся до конца лета.