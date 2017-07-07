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Общество | На строительство школы на Шуисте потратят 528 млн рублей

07.07.2017|15:51
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На Шуисте, около городской больницы № 4, специалисты разровняли большую площадку и уже забили в землю десяток свай. Среди деревьев должна появиться современная школа.

«Здание будет монолитным, с плоской кровлей, переменной этажности. В нем разместятся столовая с пищеблоком и два спортивных зала», - рассказал начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы» Игорь Умнов.

Под школу расчистили участок площадью почти три гектара. На строительство потратят 528 миллионов рублей.

«Проектом предусмотрено благоустройство территории, универсальные площадки для игры в футбол, баскетбол, беговые дорожки», - добавил Игорь Умнов.

После открытия образовательного заведения мальчишки и девчонки скорее всего не будут сидеть за партами после обеда, а станут посещать занятия только в первой половине дня.

Кстати, такую задачу ставит Президент России. Владимир Путин утвердил специальную государственную программу, согласно которой до 2025 года необходимо полностью ликвидировать в школах вторую смену.

Но это в будущем. А пока ученики из разных районов Сурского края занимаются по вечерам. В одной только Пензе в 12 образовательных учреждениях есть вторая смена.

«Учитывая, что количество учащихся увеличивается, к концу 2025 года обучающихся во вторую смену станет больше на 13 500 человек», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Гузяль Баткаева.

Что же касается новой школы на Шуисте, то она должна быть построена к 1 сентября 2018-го. Это образовательное учреждение сможет принять 660 учеников.

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