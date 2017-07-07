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Общество | На Шуисте школу на 660 мест построят к августу 2018 года

07.07.2017|13:24
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В пятницу, 7 июля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на строительной площадке новой школы в микрорайоне Шуист.

Проектную документацию по объекту разработал Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, на нее получено положительное заключение Регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области.

Проект предусматривает строительство школы на 660 мест. Уже заключен муниципальный контракт с ООО «Строй-Партнер», учебное заведение должно быть возведено к августу 2018 года. Разрешение на строительство получено.

Во время выездного совещания мэр ознакомился с ходом подготовительных работ и поручил подрядчику поторопиться с установкой оградительного забора и освещения на площадке. Это поможет избежать проникновения на стройку посторонних и замусоривания территории, пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

«Школа для нас социально значимый объект. Необходимо постоянно, на всех этапах строительства, осуществлять контроль за качеством выполняемых работ», - отдал Виктор Кувайцев распоряжение своему заместителю Ирине Ширшиной и начальнику управления капитального строительства Игорю Умнову.

Необходимость в новой школе на Шуисте возникла из-за того, что в настоящее время дети там учатся в две смены. Это противоречит поставленной перед муниципалитетом задаче обеспечить им односменный режим обучения.

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Гость|07.07.2017 14:02|

В Арбековской заставе постройте школу пожалуйста

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