07.07.2017 | 13:24

В пятницу, 7 июля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на строительной площадке новой школы в микрорайоне Шуист.

Проектную документацию по объекту разработал Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, на нее получено положительное заключение Регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области.

Проект предусматривает строительство школы на 660 мест. Уже заключен муниципальный контракт с ООО «Строй-Партнер», учебное заведение должно быть возведено к августу 2018 года. Разрешение на строительство получено.

Во время выездного совещания мэр ознакомился с ходом подготовительных работ и поручил подрядчику поторопиться с установкой оградительного забора и освещения на площадке. Это поможет избежать проникновения на стройку посторонних и замусоривания территории, пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

«Школа для нас социально значимый объект. Необходимо постоянно, на всех этапах строительства, осуществлять контроль за качеством выполняемых работ», - отдал Виктор Кувайцев распоряжение своему заместителю Ирине Ширшиной и начальнику управления капитального строительства Игорю Умнову.

Необходимость в новой школе на Шуисте возникла из-за того, что в настоящее время дети там учатся в две смены. Это противоречит поставленной перед муниципалитетом задаче обеспечить им односменный режим обучения.