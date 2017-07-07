07.07.2017 | 11:36

В Пензе вынесено решение о компенсации морального вреда менеджеру автосалона «Юго-Западный» за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, мужчина подал иск к Министерству финансов РФ, указав, что приговором Первомайского районного суда от 15 декабря 2016 года он был оправдан по предъявленному обвинению в совершении мошеннических действий.

Напомним: суд признал генерального директора автосалона, которому инкриминировались 93 факта растраты вверенного имущества и денежных средств, виновным в совершении только 8 преступлений. В итоге он получил четыре года лишения свободы условно.

Менеджер автосалона, который, по версии следствия, содействовал директору в 20 эпизодах растраты, был оправдан полностью.

Приговор Первомайского районного суда г. Пензы оставлен без изменения апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда.

Менеджер автосалона просил взыскать с Министерства финансов РФ в свою пользу 3 500 000 рублей. Однако, поскольку он не обосновал такой размер компенсации морального вреда, суд уменьшил его до 200 000.

«Решение не вступило в законную силу», - добавили в пресс-службе.