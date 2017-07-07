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Общество | Менеджеру автосалона «Юго-Западный» компенсируют моральный вред

07.07.2017|11:36
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В Пензе вынесено решение о компенсации морального вреда менеджеру автосалона «Юго-Западный» за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, мужчина подал иск к Министерству финансов РФ, указав, что приговором Первомайского районного суда от 15 декабря 2016 года он был оправдан по предъявленному обвинению в совершении мошеннических действий.

Напомним: суд признал генерального директора автосалона, которому инкриминировались 93 факта растраты вверенного имущества и денежных средств, виновным в совершении только 8 преступлений. В итоге он получил четыре года лишения свободы условно.

Менеджер автосалона, который, по версии следствия, содействовал директору в 20 эпизодах растраты, был оправдан полностью.

Приговор Первомайского районного суда г. Пензы оставлен без изменения апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда.

Менеджер автосалона просил взыскать с Министерства финансов РФ в свою пользу 3 500 000 рублей. Однако, поскольку он не обосновал такой размер компенсации морального вреда, суд уменьшил его до 200 000.

«Решение не вступило в законную силу», - добавили в пресс-службе.

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Гость|07.07.2017 12:13|

penzainform.ru писал(a):

Однако, поскольку он не обосновал такой размер компенсации морального вреда,
А как моральный вред можно обосновать? В чем он измеряется?

Гость|07.07.2017 12:28|

А это прост надо судье перед процессом объяснить,какова будет его доля! Вот и всё обоснование.

Гость|07.07.2017 12:57|

А причем здесь Министерство финансов?

Гость|07.07.2017 12:59|

У Глебова Михаил Юрьевич проси у него деньги есть

Гость|07.07.2017 13:03|

Так он этим восьмерым деньги вернул?

А с остальными как?

Гость|07.07.2017 13:30|

Остальные потом как разберутся.. Пока ждите

Гость|07.07.2017 13:48|

так и говорили два года назад что отмажут, там много людей задейсвовали...бабло и связи и делай что хошь

Гость|07.07.2017 13:48|

Павлик обнаглел.

Гость|07.07.2017 14:00|

Гость писал(a):

Павлик обнаглел
это который наркоман?

Имя: Гость
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