Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 июл 2017|20:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  68.95  |  $  60.38
 

Общество | Малый бизнес в Пензенской области избавят от плановых проверок

07.07.2017|17:44
Печать

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев требует не кошмарить бизнес: не искать нарушения и не наказывать предпринимателей любой ценой. Нужно больше заниматься профилактикой. О реформе контрольно-надзорной деятельности шла речь на всероссийском селекторном совещании.

«Начиная с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исходя из категории риска. По таким категориям нужно распределить все надзорные объекты», - уточнил Дмитрий Медведев.

В Пензенской области функции контроля и надзора возложены на 11 исполнительных органов государственной власти. Среди них управление ЖКХ, минтруд, жилищная инспекция и другие. Кстати, о сокращении количества проверок бизнес-структур говорили и раньше.

«В 2016, 2017, 2018 годах запрещено планово проверять представителей малого бизнеса», - уточнил прокурор Михаил Савелов.

Коммерческие организации, где работают до 100 человек и годовая прибыль не превышает 800 миллионов рублей в год, представляют малый бизнес.

К таким предпринимателям относится Алексей Молчанов.

«Проверки были, по большому счету без них мы будем более эффективны, потому что станем больше думать о клиентах», - отметил он.

Также глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев сообщил о необходимости перейти от долгих проверок на местах к дистанционным методам контроля. Например, с помощью фото и видео.

0
0
0
0
 
Гость|07.07.2017 19:02|

Чё растащено ворохами, не соберешь крохами! Старая русская пословица, слыхал?

Гость|07.07.2017 19:16|

penzainform.ru писал(a):

Коммерческие организации, где работают до 100 человек и годовая прибыль не превышает 800 миллионов рублей в год, представляют малый бизнес
Не прибыль, а выручка.

Гость|07.07.2017 19:19|

Если в Пензе перестанут кошмарить город вообще разориться. Бюджет живёт только на штрафы.

Гость|07.07.2017 19:44|

Малый бизнес уже непосильными арендами , налогами закошмарили.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!