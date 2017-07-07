07.07.2017 | 17:44

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев требует не кошмарить бизнес: не искать нарушения и не наказывать предпринимателей любой ценой. Нужно больше заниматься профилактикой. О реформе контрольно-надзорной деятельности шла речь на всероссийском селекторном совещании.

«Начиная с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исходя из категории риска. По таким категориям нужно распределить все надзорные объекты», - уточнил Дмитрий Медведев.

В Пензенской области функции контроля и надзора возложены на 11 исполнительных органов государственной власти. Среди них управление ЖКХ, минтруд, жилищная инспекция и другие. Кстати, о сокращении количества проверок бизнес-структур говорили и раньше.

«В 2016, 2017, 2018 годах запрещено планово проверять представителей малого бизнеса», - уточнил прокурор Михаил Савелов.

Коммерческие организации, где работают до 100 человек и годовая прибыль не превышает 800 миллионов рублей в год, представляют малый бизнес.

К таким предпринимателям относится Алексей Молчанов.

«Проверки были, по большому счету без них мы будем более эффективны, потому что станем больше думать о клиентах», - отметил он.

Также глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев сообщил о необходимости перейти от долгих проверок на местах к дистанционным методам контроля. Например, с помощью фото и видео.