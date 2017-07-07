07.07.2017 | 15:59

Для педагогического состава Пензенского государственного университета провели экскурсию по Городу Спутнику. Гостям рассказали об инфраструктуре микрорайона и показали квартиры в строящихся и сданных домах.

Особый интерес для преподавателей представляют квартиры, которые реализуются в рамках программы «Жилье для российской семьи». Как работники бюджетной сферы они имеют возможность приобрести квартиру в Городе Спутнике с отделкой под ключ по цене всего 35 000 рублей за квадратный метр.

По словам председателя профкома ПГУ Владимира Комиссарова, от экскурсии по Спутнику остались приятные впечатления.

«С большим удовольствием приняли предложение компании «Термодом», приехали сюда на экскурсию. Работники университета осмотрели строящиеся квартиры и сам Город Спутник, погуляли по набережной. Впечатление общее очень положительное: место замечательное, квартиры понравились.

Я думаю, экскурсия была очень полезна. Теперь мы сможем рассказывать более подробно нашим работникам о Спутнике и рекомендовать им приехать сюда на экскурсию и посмотреть все своими глазами», - отметил Владимир Комиссаров.