07.07.2017 | 17:14

Как посчитали многие молодожены, решившие зарегистрировать свой брак 7 июля 2017 года, сочетание этих цифр должно благотворно повлиять на их будущую семейную жизнь.

«Хотим, чтобы семерка стала нашим счастливым числом», - пояснили Сергей и Кристина Каравайкины.

«Супруга так захотела», - кратко прокомментировал молодой муж Константин Каравайкин.

«Осенью я поймала букет на свадьбе у родственников. Тогда и решили, что свадьба будет 07.07.17. Я даже не знала, какой это день недели», - рассказала Кристина Каравайкина.

Семерка вызывала особый трепет у всех народов и во все времена. В Древнем Египте она была символом вечной жизни, числом бога Осириса. Древнеримский бог Аполлон родился в седьмой день, звуковой ряд состоит из семи нот, спектр содержит семь цветов. В Библии указано, что Бог сотворил мир за семь дней, а воскресенье - седьмой день недели, праздничный и святой у православных. Светильник в храме, или семисвечник, олицетворяет семь таинств церкви. Есть и другие значения в разных религиях и культурах. Именно поэтому 7 июля 2017-го в загсах было так многолюдно.

«В среднем по пятницам мы регистрируем 20-30 пар, сегодня было 42. С учетом того, что завтра праздник Петра и Февронии, получится 84 пары за два дня», - уточнила начальник отдела ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Эльвира Шаныгина.