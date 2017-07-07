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Общество | Десятки пензенских пар выбрали 07.07.2017 датой свадьбы

07.07.2017|17:14
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Как посчитали многие молодожены, решившие зарегистрировать свой брак 7 июля 2017 года, сочетание этих цифр должно благотворно повлиять на их будущую семейную жизнь.

«Хотим, чтобы семерка стала нашим счастливым числом», - пояснили Сергей и Кристина Каравайкины.

«Супруга так захотела», - кратко прокомментировал молодой муж Константин Каравайкин.

«Осенью я поймала букет на свадьбе у родственников. Тогда и решили, что свадьба будет 07.07.17. Я даже не знала, какой это день недели», - рассказала Кристина Каравайкина.

Семерка вызывала особый трепет у всех народов и во все времена. В Древнем Египте она была символом вечной жизни, числом бога Осириса. Древнеримский бог Аполлон родился в седьмой день, звуковой ряд состоит из семи нот, спектр содержит семь цветов. В Библии указано, что Бог сотворил мир за семь дней, а воскресенье - седьмой день недели, праздничный и святой у православных. Светильник в храме, или семисвечник, олицетворяет семь таинств церкви. Есть и другие значения в разных религиях и культурах. Именно поэтому 7 июля 2017-го в загсах было так многолюдно.

«В среднем по пятницам мы регистрируем 20-30 пар, сегодня было 42. С учетом того, что завтра праздник Петра и Февронии, получится 84 пары за два дня», - уточнила начальник отдела ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Эльвира Шаныгина.

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Гость|07.07.2017 19:16|

эта страна хорошо жить не будет...

Гость|07.07.2017 19:31|

Сегодня ночью кровати затрясутся.

Гость|07.07.2017 19:32|

Да уж ночью дело будет.

Гость|07.07.2017 19:37|

Гость писал(a):

Сегодня ночью кровати
Начнут делать новых налогоплательщиков. Давайте ребята, не подкачайте!

Гость|07.07.2017 19:48|

Гость писал(a):

налогоплательщиков
почему бы и нет?

Гость|07.07.2017 19:48|

А на какой день развод?

Гость|07.07.2017 19:54|

Тут некто пафосный пустомеля вопил пару лет назад, что не желает, чтобы в этой стране рождались его потомки. Куда ж ты денешься, поведут бычка в стойло, как бы не упирался. Ты не избранный.

Имя: Гость
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