07.07.2017 | 14:25

Советник юстиции Александра Коновалова стала прокурором Шемышейского района Пензенской области. Приказ о ее назначении был подписан Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой 30 июня.

Александра Валерьевна Коновалова родилась в 1978 году в Самаре. Окончила Саратовскую государственную академию права.

«В мае 2000 года она была принята на службу в прокуратуру Пензенской области. Состояла в должностях помощника прокурора Кузнецкого района, помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Ленинского района г. Пензы. С ноября 2014 года занимала должность заместителя прокурора Октябрьского района г. Пензы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Новый прокурор Шемышейского района замужем, имеет двух сыновей.