Советник юстиции Александра Коновалова стала прокурором Шемышейского района Пензенской области. Приказ о ее назначении был подписан Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой 30 июня.
Александра Валерьевна Коновалова родилась в 1978 году в Самаре. Окончила Саратовскую государственную академию права.
«В мае 2000 года она была принята на службу в прокуратуру Пензенской области. Состояла в должностях помощника прокурора Кузнецкого района, помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Ленинского района г. Пензы. С ноября 2014 года занимала должность заместителя прокурора Октябрьского района г. Пензы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Новый прокурор Шемышейского района замужем, имеет двух сыновей.
penzainform.ru писал(a):ну вот, а я хотел на прием записаться)