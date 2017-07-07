Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 июл 2017|16:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  68.95  |  $  60.38
 

Общество | Александра Коновалова назначена прокурором Шемышейского района

07.07.2017|14:25
Печать

Советник юстиции Александра Коновалова стала прокурором Шемышейского района Пензенской области. Приказ о ее назначении был подписан Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой 30 июня.

Александра Валерьевна Коновалова родилась в 1978 году в Самаре. Окончила Саратовскую государственную академию права.

«В мае 2000 года она была принята на службу в прокуратуру Пензенской области. Состояла в должностях помощника прокурора Кузнецкого района, помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Ленинского района г. Пензы. С ноября 2014 года занимала должность заместителя прокурора Октябрьского района г. Пензы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Новый прокурор Шемышейского района замужем, имеет двух сыновей.

0
0
0
0
 
Гость|07.07.2017 14:58|

penzainform.ru писал(a):

Новый прокурор Шемышейского района замужем, имеет двух сыновей.
ну вот, а я хотел на прием записаться)

Гость|07.07.2017 15:08|

А зачем она корни волос в темный цвет выкрасила?

Гость|07.07.2017 15:40|

Гость писал(a):

А зачем она корни волос в темный цвет выкрасила?
это в тренде

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!