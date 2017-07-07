07.07.2017 | 10:13

В пятницу, 7 июля, на ремонт дорог в областном центре выйдут 37 бригад. Они будут работать на улицах Калинина, Мира, Коммунистической, Рахманинова, Кирпичной, Ударной, Германа Титова, Лозицкой, Красной, Пушкина, Терешковой, Свердлова, Пушанина, Карла Маркса, Краснова и проспекте Победы.

Как уточнили в пресс-службе администрации Пензы, 7 июля дорожники займутся монтажом и демонтажом бордюрного камня, устройством выравнивающего слоя, заездных карманов и технической полосы, поднятием колодцев, фрезерованием, асфальтированием и восстановлением благоустройства.

Ремонт осуществляется в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Его цель - обеспечение хорошего состояния дорог и сокращение числа аварийно опасных участков.

По проекту в Пензе ведутся работы по восстановлению проезжей части, дорожных знаков, светофорных объектов, восстановлению и установке недостающих пешеходных ограждений.