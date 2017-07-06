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Общество | В правительстве обсудили возникающие у жителей области проблемы со связью

06.07.2017|18:04
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За одним столом в правительстве собрались губернатор, чиновники и представители компаний, предоставляющих пензенцам доступ в Интернет и возможность звонить по мобильному телефону.

Иван Белозерцев сообщил, что устал принимать жалобы от жителей сел: там недовольны услугами связи. Много обращений из Никольского, Сердобского, Малосердобинского районов. Люди пишут даже в администрацию Президента, а еще чаще - главе региона.

«В нашем селе проживает более 500 человек, есть газ, школа, детский сад, лаборатория, касса, но нет возможности пользоваться Интернетом», - зачитал Иван Белозерцев обращение одного из жителей области.

Число желающих пользоваться техническими достижениями в регионе растет, доходы тех, кто предоставляет такие возможности, тоже.

«В 2016 году объем услуг связи составил 4,7 миллиарда рублей, за первый квартал 2017-го - 1,2 миллиарда», - сообщил заместитель председателя правительства области Андрей Кулинцев.

На совещании говорили, что в 2016-м основное внимание специалистов сотовых компаний было уделено модернизации существующей инфраструктуры. Обновили более 50 базовых станций. В текущем году работу продолжают. То есть качество мобильной связи должно вырасти. Но интересы операторов лежат прежде всего там, где живет много людей, а малонаселенные пункты остаются вне зоны действия.

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Гость|06.07.2017 20:49|

Это у государства проблемы со связь с народом,отключились основательно

Гость|06.07.2017 20:59|

Слава Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу!

Гость|06.07.2017 21:02|

если завели речь про интернет и сотовый

значит чавото будет

квадрокоптеры на регистрацию

3 D принтеры в сейф и выдавать под роспись

Гость|06.07.2017 21:06|

за столом то поговорили бы о том как Пензенскую область во всех селах, деревнях, ПГТ газифицировать в полном обьеме

за 60-100 миллиона рублей если очень очень очень сильно захотеть

и составить смету

произвести расчет

возможно

если потрудиться имея определенную сноровку

возможно попробовать газофицировать все жилые дома в селах и деревнях Пензенской области

для этого необходимо всего лишь попросить видоизменить действующее законодательство

т.е. Попросить упростить процесс подсоединения к газовым сетям

Следует понимать, что неприсоединяються к газу в селах и деревнях всего лишь из-за неподьемности присоединения к газовым сетям

приблизительно 200000-250000 рублей

Во многих селах газовые сети уже практически проведены

осталося толька присоединить в селах те дома у кого нет порядка 200000-300000

если упростить процедуру подключения к газовым сетям в селах деревнях то даже за 60-100 миллионов рублей возможно присоединить все жилые дома к газовым сетям

вообще это очень странно

что в селах, деревнях не произведена полная газофикация всех жилых домов

на дворе 2017 год за водой питьевой ходют в ларек

В 18 веке насыпи железных дорог строили экскаваторами работающими на пару

по тротуарам и дорогам ездили электромобили(1899)

по тротуарам и дорогам ездили электроавтобусы (1900)

1897 год электротакси порядка 12 электромобилей

1899 год электротакси порядка 60 электромабилей такси

1900 год продано электромобилей порядка 1500 едениц

1904 год электроавтобус такси по вместимости мест побольше чем в газели

1905 год

по улицам ездиют электротакси, электротуристический автобус

1914 год электрогрузовик перевозит грузы

Гость|06.07.2017 21:14|

содействовать необходимо проектам любым

и необязательно инвестиционным

проект может быть о создании какого либо генератора

который к примеру может генерировать безвозмездный электрический ток во всех, селах, деревнях Пензенской области

и что исследователь, изобретатель должен сам еще и инвестировать

ну вообще конечно

во всех странах выделяються гарантированные государственные гранты изобретателям, исследователям, ученым и т.д.

а скока в Пензенской области проведено каких либо конкурсов с денежными грантами

поставлены хоть какие то задачи

чаво вообще нужно от ученых, изобретателей, исследователей

сформулированы ли цели, направления,задачи куда науку двигать

что нужно

там безвозмездное электричество

литье из воды в металлы железнодорожными составами, вагонами

или какието технологии придания любым материалам левитирующих свойств

или создание технологии профилактической медицины

чаво вообще желаюьт

где денежные гранты

где напечатанные расценки на изобретения чаво нужно Пензенской области

В Пензенскую область могут пойти составы железнодорожные с банковскими упаковками денежных едениц только покажи работающие технологии покажи только

покажи только работающий протатип

Гость|06.07.2017 21:15|

сельские школы нужно не ремонтировать

а создавать в селах новые современные технопарки

строить необходимо новейшие многофункциональные помещения для школ с мастерскими в которых сначала покажут расскажут, а потом попросят самих своими собственными руками сделать самому

робота

сотовый

планшетник

трактор

автомобиль

лодку

двигатель

и т.д.

В селах, деревнях нужно строить высотные многоэтажные здания с современными социальными столовыми, современными помещениями для полного излечивания практически от многих наименований заболеваний

где взять денежные средства

Гость|06.07.2017 21:17|

подросткам во всей Пензенской области выдавать нужно безвозмездно велосипеды, мячи, скакалки, планшетники, сотовые телефоны, спортивную форму, спортивные принадлежности для футбола, волейбола, бокса, самбо, дзюдо, гимнастики, плавания, хоккея и т.д.

также если захотеть то возможно создать в каждом районе города Пензы по несколько молодежных столовых где возможно былобы на завтрак, обед, ужин

первое, второе, третье блюда получать совершенно безвозмездно. Ежедневно.

Это возможно сделать если очень захотеть

где взять денежные средства

Гость|06.07.2017 21:18|

взаместо скверов

строили бы лучше социальные столовые с дешевыми первыми, вторыми ,третьими, блюдами, салатами, компотами, сладким горячим чаем

и выделяли бы там квоты на безвозмездные завтраки, обеды, ужины для нуждающихся в горячем питании граждан неимеющих средств к существованию

это возможно сделать если очень захотеть

где взять денежные средства

Гость|06.07.2017 21:19|

для того чтобы ливневка незасорялась и служила продолжительный период времени необходимо в коллектор, приемное отверстие вставлять конструкцию из металлической сетки с ячейкой +- диаметра для улавливания камней,крупного мусора и иных предметов перед самым входом в отверстие трубы

Гость|06.07.2017 21:21|

кроме этого есть видео на ютубе как значит дядя очищает воду от нефти , керосина, масла в походныхъ условиях

Короче берется таз в него наливаеться вода в воду наливаеться нефть, мазут, масло и т. д.

Потом берем значит сено, солому

куда без них

сено, солома , сено, солома

сено, солому насыпаем сверху в таз

проводим по поверхности воды

раз, два, три и поверхность воды чистая

можете проверить

так вот как очистить водуто в водоеме

необходимо сделать конструкцию первую

следующего типа 1 конструкция

берем тюки из соломы круглые (это будет типа сменный фильтр для очистки воды )делаем конструкцию из трубы скока метров вставляем туда тюк с соломой

следующего типа типа конструкция вторая

вода любит проходить сквозь песок, гальку и т. д.

Делаем из трубы еще картриджы из песка, гальки

можно и нужно конечно и по системе товарища Ш зделать систему очистки с завихрением

вот там же около водоема 6 гор больницы есть угол с подьемом в гору

закачиваем воду на самый верх берега насосом из водоема и она по всем трем картриджам и системе очистки с завихрением проходит вниз и выливается опять в водоем и так возможно эту воду прогонять ,очищать бесконечно долго заменяя изредка сменные картриджы системы очистки и можно глянуть потом результат анализов воды взятой из водоема

Гость|06.07.2017 21:23|

экономика р а б о т а е т ,

растет ВВП не только от инвестиций, а от наличия новейших технологий в производстве, изготовлении новейших продуктов

зачем в Баден-Вюртемберге находиться порядка 130 научно- исследовательских учреждений

потому что

основа экономического роста,- это новейший инновационный продукт, новейшие технологии в производстве продукта, который должен пользоваться огромным покупательским спросом

нету спроса на продукт, товар, услугу никто его не купит соответственно нет прибыли и экономика не работает

нет производства

для того чтобы новейший инновационный продукт, товар, технология появился необходимо чтобы его ктото где то изобрел, где то изготовил

и где же его будут начинать изобретать, изготавливать инновационный продукт

не на коленке же его изготавливать напильником

Соответственно должна быть предоставлена хоть какая то возможность на законодательном уровне самостоятельно создать свое частное, индивидуальное рабочее место где возможно изобрести , где возможно его создать , где возможно его изготовить инновационный продукт, технологию, пользующийся огромным покупательским спросом.

Гость|06.07.2017 21:38|

Ха - попробуйте с Петуха позвонить с мегафона на городской номер. Оно вам расскажет про неправильную нумерацию г.Бессоновки.

Гость|06.07.2017 21:44|

Гость писал(a):

Прошение
Дед Моть - не нужно это им. Последнюю мелочь в серость загнали своими кассами. Смешно - сапожник в будке с интернет-кассой. Это диагноз.

Гость|06.07.2017 22:17|

Как заполнить бюджет Пензенской области, города Пензы миллиардами рублей.В короткий период времени.

Как в городе Пензе, Пензенской области создать условия на законодательном уровне для самостоятельной самоорганизации миллионов частных, индивидуальных рабочих мест, мини -цехов, мини-предприятий.

В короткий период времени.Не привлекая при этом ни одной копейки из Федерального бюджета Российской Федерации.

Для этого всего лишь необходимо видоизменить действующее законодательство.

Т.е. пишеться прошение о рассмотрение законодательной инициативы

Президенту Российской Федерации

П у т и н у

В л а д и м и р у

В л а д и м и р о в и ч у

телефон приемной администрации Президента Российской Федерации звонок безвозмездный 8 800 200 2316

Председателю Правительства Российской Федерации

Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Депутатам Государственной думы Российской Федерации

Совету Федерации Российской Федерации

Министерству экономического роста Российской Федерации

Министерству труда и социального развития

Министерству финансов Российской Федерации

Министру сельского хозяйства Российской Федерации

Прошение

В целях заполнения бюджета города Пензы, Пензенской области миллиардами рублей.

В короткий период времени.

В целях самостоятельного создания миллионов рабочих мест, мини-цехов, мини-предприятий в городе Пензе, Пензенской области.

В короткий период времени.

Без привлечения денежных средств из федерального бюджета.

Прошу Вас, разглядеть законодательную инициативу.

Прошу Вас, разрешить физическим, юридическим лицам применять в предпринимательской исследовательской, научной, изобретательской, производственной деятельности :

-сараи;

-гаражи;

-крыши жилых, производственных зданий;

-подвалы жилых, производственных зданий;

-придомовую территорию около жилых домов для установки автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

- придомовую территорию около жилых домов для взимания денежной оплаты за ежедневную стоянку автомототранспорта;

-земельные участки применяемые для теплотрасс, линий электрокабелей для установки передвижных автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

С соблюдением ГОСТ подготовленных для этих видов.

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