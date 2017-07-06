06.07.2017 | 18:04

За одним столом в правительстве собрались губернатор, чиновники и представители компаний, предоставляющих пензенцам доступ в Интернет и возможность звонить по мобильному телефону.

Иван Белозерцев сообщил, что устал принимать жалобы от жителей сел: там недовольны услугами связи. Много обращений из Никольского, Сердобского, Малосердобинского районов. Люди пишут даже в администрацию Президента, а еще чаще - главе региона.

«В нашем селе проживает более 500 человек, есть газ, школа, детский сад, лаборатория, касса, но нет возможности пользоваться Интернетом», - зачитал Иван Белозерцев обращение одного из жителей области.

Число желающих пользоваться техническими достижениями в регионе растет, доходы тех, кто предоставляет такие возможности, тоже.

«В 2016 году объем услуг связи составил 4,7 миллиарда рублей, за первый квартал 2017-го - 1,2 миллиарда», - сообщил заместитель председателя правительства области Андрей Кулинцев.

На совещании говорили, что в 2016-м основное внимание специалистов сотовых компаний было уделено модернизации существующей инфраструктуры. Обновили более 50 базовых станций. В текущем году работу продолжают. То есть качество мобильной связи должно вырасти. Но интересы операторов лежат прежде всего там, где живет много людей, а малонаселенные пункты остаются вне зоны действия.