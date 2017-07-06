06.07.2017 | 13:05

В Пензенской области приступили к ремонту автомобильной дороги регионального значения Кузнецк - Неверкино. В общей сложности предстоит восстановить 30 километров полотна.

«Подрядная организация работает с опережением календарного графика», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Некоторые участки дороги уже сданы. На остальных ведется работа по укладке выравнивающего слоя, обустройству обочин. Кроме того, ремонтируются мост и водопропускные трубы.

Напомним: всего в 2017 году в Пензенской области планируется привести в порядок 98,2 км (1 155 824 кв. м) дорожного покрытия, провести замену бордюрного камня (83 100 пог. м), восстановить 81 светофорный объект, установить 4 581 дорожный знак и недостающие пешеходные ограждения (11 528 пог. м).